Hannah Anderssohn bejubelt Europacup-Sieg in Warnemünde

Rostock-Warnemünde. Hannah Anderssohn hat sich bei der 85. Warnemünder Woche den Europa-Cup-Sieg in der ILCA 6-Klasse gesichert. Am Dienstag (4. Juli), dem vierten und letzten Wettkampftag, genügte der 23-Jährigen vom Warnemünder SC ein zweiter Platz um ihre Führung im Gesamtklassement zu verteidigen.

Anderssohn, die das Revier vor dem Ostseebad bestens kennt und auch bei der abschließenden fünften Wettfahrt mit den schwierigen Bedingungen – der Wind wehte mit mehr als 20 Knoten, dazu kamen Sturmboen und Starkregen – sehr gut zurecht kam, siegte vor Sofiia Naumenko aus der Ukraine. Auf den dritten Rang verbesserte sich die am Abschlusstag Pia Kuhlmann vom Schaumburg-Lippischen Seglerverein. Beim Europa-Cup segelten 51 Starterinnen. Wegen des extremen Wetters konnten nicht alle der geplanten acht Rennen gefahren werden.

Anderssohn wird in den kommenden Tagen in Rostock bleiben, um sich in einem Trainingslager auf die Weltmeisterschaft in Den Haag vorzubereiten. Bei der WM-Regatta in den Niederlanden geht es Anfang August um den deutschen ILCA 6-Startplatz bei den Olympischen Sommerspielen 2024.

OZ