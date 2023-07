﻿Anderssohn feiert bei Warnemünder Woche zweiten Tagessieg

Rostock/Warnemünde. Bei Starkwind und rauer See waren auch am Montag besondere Qualitäten der Seglerinnen und Segler, die bei der 85. Warnemünder Woche starten, gefragt. Gut zurecht kam Lokalmatadorin Hannah Anderssohn beim Europacup in der ILCA 6-Klasse mit den anspruchsvollen Bedingungen.

In der olympischen Bootsklasse war der Start zur vierten von ursprünglich acht geplanten Wettfahrten am Vormittag zunächst verschoben worden. Am Mittag konnte dann aber gestartet werden. Und die Olympia-Kandidatin vom Warnemünder SC hatte dann alles im Griff und feierte ihren zweiten Tagessieg.

„Das waren grenzwertige Bedingungen. Aber ich bin froh, dass gestartet wurde. Die Rennleitung hat einen guten Job gemacht“, urteilte Anderssohn, die bei Windspitzen von bis zu 30 Knoten (circa 55 Stundenkilometer) ihre Stärken ausspielen und das Feld dominieren konnte. Ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Polin Wiktoria Golebioska beträgt sieben Punkte. Dritte ist die Ukrainerin Sofiia Naumenko.

Schon am Sonntag hatte die Sportsoldatin aus der Hansestadt, die vom Niederländer Maurice Paardenkooper betreut wird, die einzige Wettfahrt des Tages für sich entschieden und damit die Führung in der Gesamtwertung übernommen.

Rennen um Bornholm verschoben und verkürzt

Wenn es die Bedingungen zulassen, könnten am Dienstag noch zwei weitere Rennen der ILCA6-Flotte gestartet werden. Die Regatta in der Klasse endet dann. Anderssohn ist zuversichtlich, auf ihrem Heimatrevier ihre Spitzenposition behaupten zu können.

Der Start der für Montag geplanten Regatta „Rund Bornholm“ musste aufgrund des Sturms um 24 Stunden verschoben werden. Am Dienstag um 12 Uhr sollen die gemeldeten 38 Yachten auf den Kurs geschickt werden. Das Rennen wird auf rund 100 Seemeilen (185 Kilometer) verkürzt. „Wir werden nur ein ‚Rund Bornholmchen‘ segeln“, meinte Peter Ramcke, Sportdirektor der Warnemünder Woche. Gemeinsam mit Wettfahrtleiterin Laura Kühlewind traf er die Entscheidung, den Start zu verschieben. Der dänische Wetterdienst hat eine schwere Sturmwarnung herausgegeben. Im offenen Seegebiet um Bornholm soll die maximale Wellenhöhe am Montag viereinhalb Meter betragen haben.

