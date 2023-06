﻿Warnemünder Woche: Für Top-Seglerin Anderssohn ein besonderes „Heimspiel“

Rostock-Warnemünde. Rostock ist ihre Heimatstadt. Hier wurde sie geboren. Hier ist sie zur Schule gegangen. Ihre Wohnung liegt gegenüber vom Ostseestadion. In Warnemünde hat sie Segeln gelernt, unzählige Male ihr Boot zu Wasser gelassen und es nach dem Training wieder rausgezogen. Am Donnerstag (29. Juni), zwei Tage vor Beginn der Warnemünder Woche, sitzt Hannah Anderssohn im Yachthafen des Seebads auf einer Bank und erzählt mit strahlendem Lächeln, wie glücklich sie ist, endlich mal wieder in der Stadt zu sein.

Die 23-jährige Vollblut-Seglerin ist seit Januar von Trainingslager zu Trainingslager, von Regatta zu Regatta gedüst – Spanien, Portugal, Italien, Frankreich und Belgien. Am Atlantik, am Mittelmeer und an der Nordsee verbrachte sie mehr Zeit als in Deutschland. In ihrem eigenen Bett in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung am Platz der Freiheit im Hansa-Viertel hat sie vielleicht 20 Nächte verbracht, erzählt sie. „Ich habe mich zwar daran gewöhnt, viel unterwegs zu sein. Aber ich bin ein Familienmensch und liebe es, dort zu sein, wo meine Familie und meine Freunde sind.“

Jetzt ist es endlich so weit. Bei der Warnemünder Woche startet Hannah Anderssohn mit emotionalem Rückenwind. Die Regatta in der ILCA6-Klasse, die früher Laser radial hieß und olympisch ist, ist bei der Warnemünder Woche als Europacup-Wettbewerb ausgeschrieben. „Ich weiß, woher der Wind weht. Hier kenne ich mich aus“, umschreibt die Maschinenbau-Studentin ihren Heimvorteil. Und den will sie nutzen. Fast alles ist wie immer: Hannah Anderssohn erklärt, sie wäre enttäuscht, wenn sie nicht weit vorn segeln würde.

Maurice Paardenkooper, seit 2021 Trainer der Seglerin vom Warnemünder SC, kennt und schätzt ihre Stärken. „Hannah ist zielstrebig. Sie sagt nicht nur, dass sie etwas will. Sie tut alles dafür“, erklärt der Niederländer, der der Norddeutschen helfen möchte, sich ihren Lebenstraum zu erfüllen. „Mein Leben ist auf die Olympia-Teilnahme ausgerichtet. Diesem Ziel ist alles untergeordnet.“ Der Coach und die Seglerinnen des Teams haben sich auf Regeln geeinigt. Eine lautet: „No Boyfriends“ bei Regatten.

Hannah Anderssohn und ihr Trainer Maurice Paardenkooper im Yachthafen Warnemünde. © Quelle: Christian Lüsch

Für ihre Mutter machte die Spitzenathletin eine Ausnahme. Bei der diesjährigen EM in Italien (Anderssohn wurde 41.) durfte die Mama dabei sein. „Ich hatte im November eine Operation an der Hüfte, war danach in Kiel zur Reha. Wir hatten uns lange nicht gesehen. Es war gut, dass sie da war“, sagt die ehrgeizige Sportlerin. Die von den Ärzten empfohlene Trainings- und Wettkampfpause von sechs Monaten nach der OP hatte sie gekürzt. „So was hält mich nicht zurück.“ Im Januar saß die Mecklenburgerin wieder im Boot.

Kiel ist abgehakt, denn in Kiel war Flaute

Über ihren letzten Start würde die Seglerin am liebsten nicht mehr reden. Die Kieler Woche ist nicht so gelaufen, wie sie es sich vorgestellt hatte. „Meine genaue Platzierung weiß ich nicht. Irgendwo zwischen 20 und 30“, sagt sie. In Kiel war Flaute, Kiel war unbefriedigend. Punkt.

In Warnemünde sind die Aussichten besser – auch, weil der Wetterbericht verheißungsvoll klingt. Fürs Wochenende ist Wind angesagt. Hannah Anderssohn mag es, wenn es ordentlich weht: „Alles über zwölf Knoten (22 Kilometer pro Stunde /d. Red.) gefällt mir.“

Anderssohn arbeitet an Allround-Qualität

Sie will aber nicht nur bei Starkwind auftrumpfen können. Mit ihrem Coach arbeitet sie daran, bei allen Bedingungen erfolgreich segeln zu können. Es geht darum, Allround-Qualitäten zu entwickeln. Nach vier Wettkampftagen mit acht geplanten Wettfahrten bei der Warnemünder Woche bleiben Anderssohn, Paardenkooper und die drei anderen jungen Frauen aus der Segeltruppe noch ein paar Tage für ein Trainingslager im Seebad. Hannah Anderssohn wird die Zeit auch nutzen, um Freunde zu treffen. Und sie wird endlich mal wieder mit Border Collie Nala umhertollen können, der bei ihrer Mutter lebt und zur Familie gehört.

Danach muss die Rostockerin schon wieder weiter, WM-Vorbereitung. Anfang August geht es in Den Haag um den deutschen Olympia-Startplatz in der ILCA6-Bootsklasse. Wenn der sicher ist, wird im kommenden Jahr geklärt, welche deutsche Seglerin bei den Spielen starten darf. Hannah Anderssohn ist eine aussichtsreiche Kandidatin.

