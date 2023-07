﻿Warnemünder Woche: Holpriger Start für neues Rostocker Mixed-Segelteam

Max Georgi und Lissa Müncheberg haben sich gefunden – und sind ein neues 470er-Segelteam. Starkwind und andere Widrigkeiten machten ihren geplanten Regatta-Einstand bei der Warnemünder Woche zum Abenteuer.

Rostock-Warnemünde. Dienstagmorgen, kurz vor neun Uhr morgens bei der Warnemünder Woche. Lissa Müncheberg und Max Georgi sind schon an ihrem Boot, bereiten alles für den Start vor: die Segel, die Schoten. Am vierten Wettfahrttag in ihrer 470er-Klasse soll es endlich klappen – der erste gemeinsame Start der beiden Segler vom Akademischen Seglerverein zu Rostock (ASVzR).