﻿Pepe Hartmann fotografiert die Segler der Warnemünder Woche: „Ich warte auf den einen Augenblick“

Rostock. Pepe Hartmann sitzt vor einem großen Computerbildschirm im Pressezelt im Yachthafen Warnemünde. Er schaut durch seine Brille, die ganz vorn und gerade noch so auf seiner Nasenspitze sitzt, auf eine Reihe Fotos – alle zeigen Szenen vom Segeln bei der Warnemünder Woche.

„Was ich hier mache, fühlt sich nicht wie Arbeit an. Ich lebe eher meinen Traum. Und das ist die Sportfotografie“, sagt der 67-Jährige, der eine Foto- und Grafikagentur betreibt. Seit mehr als 20 Jahren ist der gebürtige Münchner, der seit frühester Kindheit in Hamburg lebt und auch wie ein Hamburger spricht, alle Jahre wieder als Fotograf bei der Warnemünder Woche dabei.

Er suche sich aus, wo er arbeitet. Kieler Woche und Travemünder Woche sind nicht nach seinem Geschmack. Er liebt die Warnemünder Woche. „Weil es hier so familiär ist“, sagt Pepe Hartmann.

Hartmann, der bei den Rennen auf einem Schlauchboot unterwegs ist, kommt ganz dicht ran an die Segler. „Mich begeistert es, wenn ich Menschen beim Sport erlebe, die ablichten kann. Ich mag Menschen, die beim Sport konzentriert sind, manchmal besonders angespannt in Aktion und keine, die mir winken und ins Objektiv lächeln“, umschreibt er, was ihn fasziniert – und was nicht.

Warnemünder Woche 2023 besonders spektakulär

Aus Sicht des Mannes mit dem guten Auge und dem Gespür für den richtigen Moment war die Warnemünder Woche in diesem Jahr besonders attraktiv: die Bedingungen seien vor allem zu Beginn bei stürmischem Wind sehr herausfordernd. Das spiegeln viele seiner spektakulären Aufnahmen wider. Segler, denen anzusehen ist, dass sie am Limit sind. Gischt, die von Sturmboen in Spray verwandelt über die Ostsee staubt.

Er kann davon nicht genug bekommen, sagt der Mann, der schon Rentner ist und zwei erwachsene Söhne hat. Beide leben in Uddevalla in Schweden. Der eine ist Polizist, der andere Feuerwehrmann.

Hartmann, der manchmal mit einer Jolle auf der Hamburger Alster kreuzt, aber lieber andere Segler vom Boot seines Hamburger Segelclubs aus beobachtet, macht nie Serienaufnahmen. „Ich warte auf den einen Augenblick – und den versuche ich, einzufangen“, erzählt er.

Wenn sein Arbeitstag auf dem Meer endet, hat er meistens 400 Bilder geschossen. Er sichtet jedes Einzelne. Rund die Hälfte seiner Fotos schaffen es ins Archiv und in die Bildergalerie der Warnemünder Woche, aus der sich Medien in ganz Deutschland und darüber hinaus bedienen können.

Hartmann: Gute Schüsse hängen auch vom Bootsführer ab

Die guten Schüsse und Treffer gehen nicht allein auf sein Konto, merkt der Fotograf ab. „30 bis 50 Prozent hängen vom Bootsführer ab. Und mit ,Matten’ habe ich in Warnemünde seit vielen Jahren einen außergewöhnlichen Skipper, der mich rumschippert“, lobt Pepe seinen Kumpel, der mit richtigem Namen Martin Viebrock heißt. Der steuert das Fotoreporter-Schlauchboot mit dem 140-PS-Außenboarder routiniert und sicher durch die Wellen.

Pepe Hartmann (l.), Fotograf der Regatten bei der Warnemünder Woche, gemeinsam mit Martin „Matten“ Viebrock, der das Schlauchboot steuert. © Quelle: Christian Lüsch

Wo Leidenschaft ist, ist auch Laster: auch bei Pepe Hartmann. Der Mann ist Raucher. Eine Schachtel verdampft er pro Tag. Morgens gehört die Kippe zum Kaffee, sein Ritual. Wenn er sich mit dem Boot an die Regattafelder heranpirscht, ist es eine Angewohnheit. Seine Zigarettenmarke trägt seinen Namen: Pepe. Er bevorzugt die leichte Sorte. Seiner Gesundheit im Allgemeinen und seiner Lunge im Besonderen habe das Rauchen bisher nicht spürbar geschadet, meint Hartmann, der Grafik und Fotografie studiert hat. „Immer wenn es irgendwo, irgendwas aufzublasen gibt, mache ich das. Ich kann das gut“, versichert er glaubhaft mit einem Lächeln.

Im kommenden Jahr will Pepe Hartmann, der von sich sagt, nicht viel an Vergangenes zu denken und stattdessen im Hier und Jetzt leben will, zum x-ten Mal nach Rostock kommen. Die 86. Warnemünder Woche findet vom 6. bis 14. Juli statt.

