﻿Warnemünder Woche: Rennleitung verteidigt verkürzte Regatta Rund Bornholm

Rostock-Warnemünde. Als Oliver Schmidt-Rybandt in der Nacht zu Mittwoch mit seiner Crew als Erster in den Warnemünder Seekanal einlief, da war Rennleiterin Laura Kühlewind mit dem Schlauchboot zur Stelle. Sie reichte der 15-köpfigen Crew auf der „Ospa“-Rennyacht die Schatzkiste mit flüssigem Gold – Einlaufbier für die schnellsten Segler des Rennens Rund Bornholm.

In Wirklichkeit war es in diesem Jahr ein „Rund Bornholmchen“, wie es Peter Ramcke, Hauptwettfahrtleiter der Warnemünder Woche, formulierte. Eine Regatta rund um die dänische Ostseeinsel gab es bei dieser Segelwoche nicht. Wegen Sturms und hoher Wellen hatten die Verantwortlichen am Montag entschieden, den Start um 24 Stunden zu verschieben. Der Kurs wurde von 280 auf 100 Seemeilen deutlich verkürzt. Der Wendepunkt des Rennens war nicht die Insel Bornholm, sondern die Tonne Gellen vor Hiddensee.

Dass das Rennen verschoben und die Strecke mehr als halbiert wurde, sorgte für Debatten und „Volksgemurmel“ im Starterfeld. Einige Segler, die anonym bleiben wollen, meinten, es hätte auch am Montag gestartet werden können. Für eine Verkürzung des traditionsreichen Rennens hätte es ebenfalls keine Veranlassung gegeben.

Peter Ramcke ist Sportdirektor bei der Warnemünder Woche 2023. © Quelle: Christian Lüsch

Dem widersprechen Sportdirektor Ramcke und Rennchefin Kühlewind vehement. Sie war zwar am Sonntagabend bei der Steuermannsbesprechung noch davon ausgegangen, dass die Boote am Montag an den Start gehen können. Doch der Wetterbericht, vor allem die Vorhersage für die dänischen Gewässer, hatte sich geändert, sagt die 30-Jährige.

Der deutsche und der dänische Wetterdienst hatten Sturm in allen Bereichen des Rennens vorhergesagt. „Wegen sicherheitstechnischer Bedenken haben wir entschieden, im Küstenbereich zu bleiben und nicht im Hochrisikobereich auf offener See zu segeln“, begründet Peter Ramcke. In Spitzen, so berichteten Rennteilnehmer am Mittwoch, hätten sie unterwegs 45 Knoten gemessen – Windstärke 9. Für einige war das grenzwertig.

Wettfahrtleiterin Laura Kühlewind © Quelle: Christian Lüsch

„Wir wären auch am Montag gestartet. Aber ich denke, es war richtig, 24 Stunden zu warten. Im Feld waren Boote, für die es bei einem Start am Montag und dem Rennen über die volle Distanz es nur darum gegangen wäre, wieder anzukommen“, sagt Profisegler Schmidt-Rybandt. Er bescheinigt den Organisatoren, „einen guten Job gemacht“ zu haben. Er erinnert daran, dass es ein Rennen um Bornholm mit 60 Teilnehmern gegeben hat, von denen es nur zwölf ins Ziel schafften. „Und dabei herrschten bessere Bedingungen als in diesem Jahr.“ Schmidt-Rybandts Crew bestand zur Hälfte aus zahlenden Gästen und zur Hälfte aus befreundeten Seglern. „Bei uns gab es einige mit Seekrankheitssymptomen, aber keine Ausfälle“, erzählt der Skipper der „Ospa“.

38 Yachten waren gemeldet, 23 gingen an den Start

Dass von den ursprünglich 38 angemeldeten Yachten nur 23 zum verkürzten Törn starteten, kann als Indiz dafür interpretiert werden, dass einigen das Risiko für Mensch und Material zu groß war – auch am Dienstag noch, als sich das Wetter bereits etwas beruhigt hatte.

Er hätte nicht mit der Wettfahrtleitung gesprochen oder gar Druck auf sie ausgeübt, den Start zu verlegen, versichert der 45-jährige Schmidt-Rybandt. „Warum auch?“, fragt der erfahrene Skipper. Denn wer, wenn nicht er mit seiner Ocean-Race-Yacht wäre in der Lage, extremen Bedingungen zu trotzen.

Wettfahrtleiterin verteidigt Entscheidung

Nach Abschluss der modifizierten Bornholm-Regatta zog Laura Kühlewind am Mittwochvormittag eine positive Bilanz. Von den 23 gestarteten Yachten kamen 20 in die Wertung. Ein Segler verletzte sich am Daumen – was auch bei Leichtwind passieren kann. Die Rennleiterin verteidigt ihre auf Sicherheit ausgerichtete Strategie: „Wenn wir anders entschieden hätten und jemandem etwas passiert wäre – ich wäre meines Lebens nicht mehr froh geworden.“

Das für Mittwoch angesetzte Practice-Race der Star-Boote und die erste Wettfahrt in der Soling-Klasse mussten abgesagt werden – abermals wegen einer offiziellen Sturmwarnung mit Windstärken von acht bis neun für die Ostsee vor Warnemünde. Am Donnerstag soll das Wetter wieder zum Segeln passen. Die Stare und die Solinge legen dann los.

