Warnemünder Woche: Traditionsregatta verschoben – das ist der Grund

Rostock-Warnemünde. Eigentlich sollte am Montag (3. Juli) um 12 Uhr das Startsignal für die Regatta Rund Bornholm vor Warnemünde ertönen. Doch daraus wird erstmal nichts. Die Wettfahrtleitung hat sich zunächst auf eine Startverschiebung um 24 Stunden verständigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Warnemünde wehte der Wind am Montagmorgen mit 25 Knoten (46 Kilometer pro Stunde). Noch problematischer sollen die Bedingungen in den dänischen Gewässern sein, wo es noch stärker stürmt und sich die Wellen bis zu einer Höhe von 4,50 Meter auftürmen.

Lesen Sie auch

Um die Sicherheit der Besatzungen und Yachten nicht zu gefährden wurde der ursprünglich 280 Seemeilen lange Kurs verkürzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt 38 Yachten haben für die Langstreckenregatta gemeldet. Rund Bornholm ist seit vielen Jahren Bestandteil der Warnemünder Woche und gehört zu den Traditions-Offshore-Regatten auf der Ostsee schlechthin.

Die Wettfahrtleitung liegt in diesem Jahr abermals bei Laura Kühlewind. Den Startschuss für Rund Bornholm soll am Dienstag um zwölf Uhr die Präsidentin des Deutschen Segler-Verbands, Mona Küppers, abgeben – wenn der Wind es zulässt.

OZ