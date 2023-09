﻿Warum der FSV Dummerstorf monatelang ohne seinen Trainer auskommen muss

Papendorf. Der 5:3-Erfolg am Sonntag, 17. September, bei der SG Warnow Papendorf war ein besonderes Spiel für Alexander Koch. Es war seine vorerst letzte Partie als Trainer des FSV Dummerstorf. Der Berufssoldat geht bis Ende November ins Ausland und wird beinahe bis zum Hinrundenende in der Fußball-Landesklasse fehlen. „Mein Flieger geht noch heute Nacht“, sagt der Coach, nachdem er sich von seiner Mannschaft verabschiedet hat. Koch geht nicht zum ersten Mal für längere Zeit, hat schon verschiedene Auslandseinsätze hinter sich. „In der Rückrunde werde ich voraussichtlich komplett zur Verfügung stehen.“

Vorerst übernimmt ein Spielertrio die Verantwortung für die Mannschaft. Routinier Hannes Federmann sowie die Ex-Hansa-Nachwuchsspieler Jacob Krüger und Jonas Puchert leiten das Training und bestimmen die Aufstellungen. Auch Defensivspezialist Mattes Krüger, der wie Puchert einen Trainerschein hat, steht bereit. Er sagt: „Wir werden ebenso wie bei den vergangenen Einsätzen von Alex immer in Kontakt mit ihm bleiben. Im Team haben wir genug Spieler, die fähig sind, Trainingseinheiten zu planen und zu leiten.“

Die Mischung stimmt im Team des FSV Dummerstorf

Davon ist auch Alexander Koch überzeugt. „Ich habe überhaupt keine Sorge, bin noch nie mit einem so guten Gefühl gegangen. Die Mischung in der Truppe passt total. Wir haben Führungsspieler mit sehr viel Erfahrung, die unsere Jungen gut aufnehmen und anleiten. Stimmung und Leistungsbereitschaft sind super“, betont er. Umso größer sei allerdings seine Wehmut, so der 44- Jährige. „Es macht Riesenspaß mit den Jungs, ich werde sie vermissen. Bei Fragen können sie sich immer melden, allerdings will ich aus der Ferne nicht viel vorgeben.“

Der Chefcoach trainiert den FSV seit Beginn der Saison 2019/20 und führte die Mannschaft 2022 nach fünf Jahren in der Kreisoberliga zurück in die Landesklasse. Dort belegten die Dummerstorfer im Vorjahr den sechsten Tabellenplatz. In die laufende Saison starteten sie mit drei Siegen aus vier Spielen. Der Aufstieg sei allerdings noch kein Thema, sagt Alexander Koch. „Wir wollen mit unserer jungen Mannschaft besser abschneiden als im Vorjahr. Die Landesliga ist mittelfristig unser Ziel.“

Die Dummerstorfer profitieren von den guten Bedingungen im Mach-mit-Stadion in der Gustav-Frölich-Allee. Neben dem Hauptrasenplatz gibt es einen kleinen Kunstrasen, eine Sporthalle und seit Kurzem eine schicke Tribüne. „Wir sind großer Nutznießer der Sportanlage, die der Gemeinde gehört“, bedankt sich Alexander Koch. Er hofft, dass der Verein aufgrund einer bevorstehenden Schulerweiterung in Zukunft noch mehr Spieler binden kann. „Bisher wechselten viele Jungs, wenn sie die Schule verlassen haben, um in Rostock oder Sanitz aufs Gymnasium zu gehen. Das könnte bald anders werden.“

