﻿Pokal-Überraschung geglückt – Warnemünder Wasserballer in der nächsten Runde

Die Überraschung ist perfekt. Die Wasserballer der HSG Warnemünde haben das Pokal-Spiel gegen Rekordmeister Rote Erde Hamm mit 8:5 gewonnen. Der Erfolg hatte mehrere Väter.

Rostock. Als der Schlusspfiff ertönte, ballte Christian Strege jubelnd die Fäuste. „Ja, man!“, brüllte der Trainer der HSG Warnemünde, ehe ihn die Spieler Daniel Thiele und Konrad Meyer voller Übermut ins Wasser schubsen.

Die Warnemünder Wasserballer haben die Überraschung perfekt gemacht. Der Zweitliga-Aufsteiger bezwang am Sonnabend in der heimischen Neptun-Schwimmhalle den elfmaligen Deutschen Meister Rote Erde Hamm mit 8:5 (2:0, 0:1, 3:1, 3:3) und zog damit in die zweite Runde des DSV-Pokals ein, die am 5. November ausgetragen wird.