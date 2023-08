﻿Goldene Sprünge! Rostocker Talente holen EM-Titel im Synchronwettbewerb

Kostenfrei bis 19:00 Uhr lesen

Badegäste sollen vorsichtig sein

Nach Blaualgen-Befall: Wie es am Satower See jetzt weitergeht

Am Satower See müssen Badegäste derzeit vorsichtig sein. In dem Gewässer gibt es Blaualgen, die nicht nur das Wasser trüben. Auch Gesundheitsgefahren sind möglich. Wie die Lage vor Ort ist und wann es neue Erkenntnisse gibt.