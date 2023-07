﻿Junioren-EM der Wasserspringer in Rijeka: Rostocker Brüder starten erstmals gemeinsam

Rostock. Das Training ist beendet. Espen Prenzyna sitzt mit nassen Haaren gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Iven in der Turnhalle der Neptun-Schwimmhalle. Die Wasserspringer des WSC Rostock bereiten sich auf den Saison-Höhepunkt vor – die Junioren-Europameisterschaft, die Ende August in Rijeka (Kroatien) ausgetragen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den 18-jährigen Espen ist es die letzte EM im Juniorenbereich. Künftig muss er sich mit den Großen messen. Der mehrfache deutsche Jugendmeister sieht gute Chancen, dass er auch bei den Männern Fuß fassen wird. Dass der Schützling von Michail Sachiasvili mithalten kann, stellte er in diesem Jahr mit dem Titelgewinn im Synchronspringen vom Dreimeterbrett unter Beweis.

Espen Prenzyna: Das Ziel ist eine Medaille

Doch zunächst möchte Prenzyna sein letztes Jahr im Juniorenbereich mit Erfolgen schmücken. „Das Ziel ist eine Medaille“, sagt Espen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei war lange Zeit fraglich, ob er überhaupt bei der Junioren-EM starten kann. Eine Schulter-Operation setzte den Rostocker außer Gefecht. Doch Espen wurde rechtzeitig zum Quali-Wettkampf fit und löste das Rijeka-Ticket. „Man kämpft sich halt durch und muss auf jeden Fall ganz schön Biss haben, damit das alles funktioniert“, sagt der Schüler des Christophorus-Gymnasiums, der nicht nur individuell unterrichtet und für Trainingslager und Wettkämpfe freigestellt wird, sondern zum Eliteschüler des Sports ernannt wurde.

Mutter Susan war als Turnerin aktiv

Seit zwölfeinhalb Jahren ist das Wasser sein Metier. Motiviert hat ihn vor allem seine Mutter Susan, die zu DDR-Zeiten, damals noch unter ihrem Mädchennamen Gänger, Turnerin war und zunächst die Kinder- und Jugendsportschule und später das CJD besuchte. Er selbst habe auch mal beim Turnen angefangen, jedoch schnell den Fokus auf das Wasserspringen gelegt.

Längst ist er zum Vorbild für seinen vier Jahre jüngeren Bruder Iven geworden, der sich ebenfalls als Turner versuchte. „Irgendwann wollte ich nur noch den Sport meines Bruders machen“, sagt Iven, der in die Fußstapfen seines Bruders tritt. „Und die sind groß.“

Iven Prenzyna startet zum ersten Mal bei einer Junioren-EM

Iven, der bei Lucas Orlowski trainiert, startet zum ersten Mal bei einer Junioren-EM. Sein Ziel ist es, mindestens die Top Ten zu erreichen. Aber allein die Erfahrung sei für ihn schon ein Gewinn. Das gilt auch für Ole Rösler, Finn Awe und Emily Steinhagen, die ebenfalls für den WSC in Rijeka starten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Prenzyna-Brüder sind mittlerweile fest in der Welt des Wasserspringens angekommen und haben einige Erfolge vorzuweisen. Iven schaffte den Sprung in den Nachwuchskader und darf sein Heimatland bei internationalen Wettkämpfen vertreten. Und Espen? Der 1,80 Meter große Rostocker muss nicht lange überlegen. Seinen bisherigen sportlichen Höhepunkt erlebte er bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2021 in Kiew, als er mit seinem Synchronpartner Jonathan Schauer Gold gewann.

Wasserspringer reisen ins Trainingscamp nach Graz

Für ihre Erfolge trainieren die in Warnemünde lebenden Talente hart – neunmal pro Woche. Jetzt beginnt der Feinschliff für die Junioren-EM. Am 31. Juli reisen sie ins Trainingscamp nach Graz. In Österreich haben die Sportler ähnliche Bedingungen wie in Rijeka, wo die Wettbewerbe in einem Freibad ausgetragen werden.

Lesen Sie auch

„Man muss immer auf die Koordination gucken, dass man nicht Himmel und Wasser verwechselt“, sagt Iven. Auch der Wind mache es etwas schwerer, doch „man muss sich halt einfach anpassen“, meint der 14-Jährige, der ebenfalls das CJD besucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach einem kurzen Heimattrip geht es für die Brüder am 7. August zur unmittelbaren Vorbereitung nach Kroatien. Auch an der nördlichen Adria können die beiden auf Unterstützung zählen. Ihre Eltern und Großeltern sind bei ihren Auftritten hautnah dabei. In der Heimat fiebern Espens Freundin und die Freunde der beiden mit. „Auch von den Lehrern und Mitschülern gibt es viel Support“, berichtet der ältere Bruder.

OZ