﻿Weihnachtssingen im Ostseestadion: Hansa-Verteidiger Lucoqui stellt eigenen Song vor

Rostock. Großer Auftritt für Anderson Lucoqui: Beim Weihnachtssingen im Ostseestadion zwei Tage vor Heiligabend wird der Profi des FC Hansa Rostock einen selbst komponierten Song im Duett vortragen. „Ich freue mich riesig darauf. Ich bin gespannt auf die Stimmung beim Weihnachtssingen, hoffe, dass viele Leute mitsingen. Ich liebe die weihnachtliche Atmosphäre und hoffe, dass sie gut rüberkommt“, sagt der Verteidiger in einem Interview auf der Homepage des Fußball-Zweitligisten.

Mit dabei sind am 22. Dezember nicht nur vermutlich mehr als 10 000 Zuschauer – gut 8000 Tickets sind bereits verkauft –, sondern auch Lucoquis Familie, die extra aus Leverkusen anreist, um bei dieser Premiere dabei zu sein. Der 25-jährige Deutsch-Angolaner singt seinen Weihnachtssong „Family“ zusammen mit der Warnemünder Schauspielerin Julia Ebert vom Rostocker Volkstheater.

Deutsch-Angolaner performt sonst Rap

„Luco“, so der Künstlername des Verteidigers, macht in seiner Freizeit Musik und hat schon eigene Titel herausgebracht. Sein Genre: Deutsch-Rap. Seit 2019 veröffentlicht der Fußballprofi gelegentlich Songs. Zuletzt brachte er Mitte Juni die EP „1000 Minds“ mit vier Tracks heraus. Sein am häufigsten gestreamter Track auf Spotify hat mehr als eine Viertelmillion Aufrufe.

Beim Weihnachtssingen wollen sich die Zuschauer mit deutschen und internationalen Weihnachtsliedern in Stimmung für die Festtage bringen. Mittendrin Anderson Lucoqui mit seinem vor vier Jahren geschriebenen Song.

Der bevorstehende Auftritt sei mit einem Heimspiel nicht zu vergleichen, sagt der Kicker: „Beim Weihnachtssingen wird es wahrscheinlich etwas ruhiger sein und es wird ein anderes Gefühl sein, wenn ich dann ins Ostseestadion gehe. Aber auch auf diese Stimmung bin ich tatsächlich sehr gespannt. Perfekt wäre es, wenn das Ostseestadion dann auch, wie zu unseren Heimspielen, ausverkauft ist.“

Als Profi von Arminia Bielefeld ist „Luco“ mal im Stadion aufgetreten – allerdings ohne Zuschauer. Coronabedingt sei nur ein Livestream im Internet möglich gewesen. Er ist bisher noch nicht oft aufgetreten, „weil ich das nur in der Sommer- oder Winterpause machen kann, denn Fußballprofi ist mein Beruf, darauf konzentriere ich mich. Auftritte als Musiker mit Training und Spielen unter einen Hut zu bekommen, klappt so einfach nicht, weil auch für Musikauftritte eine gewisse Vorbereitung dazugehört.“

Nach der Fußball-Karriere könnte sich „Luco“ vorstellen, als Musiker weiterzumachen

Nach der Karriere als Fußballer könnte die Musik aber eine Berufsoption für ihn sein, sagt Lucoqui im Interview auf der Hansa-Homepage: „Definitiv. Am Anfang war es nur ein Hobby, aber über die Zeit habe ich gemerkt, wie schnell ich mich weiterentwickelt habe. Durch die Resonanz, die ich bekomme, kann ich es mir tatsächlich vorstellen, dass ich das in einem größeren Rahmen weiterführe und ich mir ein zweites Standbein aufbauen möchte.“

Noch liegt der Fokus bei ihm „komplett auf dem Fußball“ und dem Kampf um den Klassenerhalt mit Hansa. „Perfekt wäre nach der Karriere ein fließender Übergang. Mal schauen, ob es klappt.“

