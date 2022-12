﻿Hansa Rostock: Lucoqui freut sich auf Familie – „Drei Tage lang die schönste Zeit“

Anderson Lucoqui ist ein gläubiger Mensch mit großem Familiensinn. Für ihn spielt das Weihnachtfest eine wichtige Rolle. Wie der Verteidiger des FC Hansa Rostock die Feiertage verbringt.

Rostock. Anderson Lucoqui ist ein gläubiger Mensch, schon deshalb hat Weihnachten für ihn „eine riesige Bedeutung“, wie der Verteidiger des FC Hansa Rostock sagt. Am 22. Dezember verabschiedeten sich die Profis des Fußball-Zweitligisten in den Weihnachtsurlaub, bevor es am 5. Januar für zehn Tage ins Trainingslager in die Türkei geht. Lucoqui trat am Donnerstagabend noch mit einem selbst geschriebenen Weihnachtslied beim Weihnachtssingen im Ostseestadion auf. Eigens dafür reiste seine Familie aus Leverkusen an.