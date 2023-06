Die siebenmalige Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich aus dem westmecklenburgischen Dassow hat sich für die deutschen Bahnradsport-Titelkämpfe in Cottbus viel vorgenommen.

Cottbus. Für die siebenmalige Bahnradsport-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich sind die 136. deutschen Meisterschaften in Cottbus eine wichtige Durchgangsstation auf dem Weg zur Weltmeisterschaft Anfang August in Glasgow. „Die Titelkämpfe in Cottbus sind für unsere Saison sehr, sehr wichtig. Wir haben in Deutschland starke Konkurrenz, bestimmen weltweit das Niveau. Ich freue mich auf die Rennen. Aber es ist ein natürlich eine Durchlaufstation in Richtung WM“, sagte die für Cottbus startende Dassowerin (Westmecklenburg) auf einer Pressekonferenz im Gründungszentrum Cottbus.