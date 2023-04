﻿Wie ein Absteiger: Empor Rostock kommt bei Eintracht Hagen unter die Räder

Er erzielte vier Treffer für den HC Empor: Philipp Asmussen, hier in einer früheren Partie.

Hagen. Bis Dienstagabend bestand beim HC Empor noch ein Fünkchen Hoffnung auf den Klassenverbleib. Dieses dürfte nach der Partie beim VfL Eintracht Hagen erloschen sein. Die Rostocker Handballer zogen mit 25:37 (14:19) den Kürzeren und stellten damit einen Saison-Negativrekord auf. Sechs Niederlagen am Stück hatte es zuvor noch nicht gegeben. Acht Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer zehn Punkte.

„Wir sind nicht blauäugig und können rechnen. Es muss mehr als ein Wunder passieren“, meinte Klubchef Tobias Woitendorf. Der Vorstandsvorsitzende sprach angesichts des anhaltenden Verletzungspechs von einer „Seuchen-Saison“. In Hagen fehlten mit Kapitän Robert Wetzel, Sveinn Sveinsson, Janos Steidtmann, Tim Völzke und Robin Breitenfeldt fünf Stammkräfte.

„Es ist enttäuschend, dass wir ungeachtet der personellen Probleme so ein Spiel abgeliefert haben“, sagte Sportvorstand André Wilk.

Dabei verlief der Auftak aus Rostocker Sicht verheißungsvoll. Philipp Asmussen und Christian Wilhelm brachten die Gäste, die von 20 mitgereisten Fans unterstützt wurden, mit 2:0 in Führung. Die ersten fünf Empor-Angriffe waren allesamt erfolgreich – 5:3. Doch danach schnellte die Fehlerquote nach oben.

Die Hagener, die 2021 zusammen mit dem HCE den Aufstieg in die 2. Bundesliga feierten, kamen auf Touren. Mit einem 5:0-Lauf zum 8:5 drehten sie das Spiel. Kurze Zeit später nahm Trainer Nicolaj Andersson die erste Auszeit. Doch es brachte nichts. Empor leistete sich in der Folgezeit im Angriff zu viele Fehler. Auch die Deckung war alles andere als sattelfest. Der Rückstand wuchs auf acht Treffer an. Jesper Schmidt (2) und Philipp Asmussen verkürzten vor der Pause auf 14:19.

Statistik Hagen: Paske, Grzesinski – Bürgin 1, Becker, Norouzi 2, Pröhl 2, Schmidt 3/2, Klein 2, Voss-Fels 2, Vorlicek, Spohn 7, Stüber 4, Stefan, Dragunski 2, Jukic 5, Busch 7. Empor: L. Mehler, Malchow – Wilhelm 2, Aukstikalnis, Ottsen 3, D. Mehler, Witte 1, Asmussen 3, Schmidt 5/5, Schütze 1, Kohnagel 1, Funke 1, Thümmler 2, Pechstein 2, Lößner 4. Siebenmeter: Hagen 2/2, Empor 5/5. Strafminuten: Hagen 8, Empor 4.

Nach dem Wechsel versuchte Andersson, den Angriffswirbel der Gastgeber zu stoppen. Er stellte die Abwehr auf ein 5:1-System um. Kay Funke, der als vorgezogene Spitze agierte, traf zum 15:19. Für die Ostseestädter schien wieder Land in Sicht.

Was dann folgte, lässt sich mit einem Wort beschreiben: unfassbar. Fast 17 Minuten lang blieben die Gäste ohne Torerfolg. Mit einem 11:0-Lauf zog Eintracht Hagen auf 30:15 davon, ehe Jesper Schmidt mit einem verwandelten Siebenmeter Torflaute beendete.

Rostocker vergaben reihenweise klare Chancen

Auffällig: Trotz der klaren Führung nutzten die VfL-Spieler die sich bietenden Chancen resolut. Ganz anders die Rostocker, die reihenweise hochkarätige Möglichkeiten versiebten. „Wir sind zu fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen und haben zu viele einfache Fehler gemacht“, kritisierte André Wilk.

Nur 24 der 57 Angriffe waren erfolgreich. Elf technische Fehler. Es sind die Bilanzen eines Absteigers.

Woitendorf: Alle Kraft dem Neuaufbau

Für Empor geht es in den kommenden acht Partien vor allem darum, sich mit Abstand aus der 2. Liga zu verabschieden. Der Anfang soll am Sonnabend im Heimspiel gegen Coburg (17 Uhr, Stadthalle) gemacht werden.

Danach gilt „alle Kraft dem Neuaufbau“, sagte Woitendorf. Nach Aussage des Klubchefs strebt der Verein „eine gute Mischung aus gestandenen und jungen Spielern an, die Willens und in der Lage sind, in der dritten Liga anzugreifen“.

Mit André Meuser, der von Bayer Dormagen kommt, steht der erste Neuzugang fest. Robert Wetzel und Leon Mehler bilden weiterhin das Torhüter-Duo. Die Abwehrstrategen Marc Pechstein und Dennis Mehler bleiben ebenso wie Richard Lößner, Jesper Schmidt, Kay Funke und wohl auch Alexander Schütze.