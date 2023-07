﻿Wie stark ist Hansa Rostock? Prunkstück Mittelfeld – Problemzone Angriff

Rostock. Das Ziel ist klar definiert: eine ruhige Saison spielen, nicht absteigen. Dafür hat Hansa Rostock den Kader umgerüstet und bisher neun externe Neuzugänge an Bord geholt. Der – vergleichsweise moderate – Umbruch ist noch nicht beendet. Die Suche von Sportdirektor Kristian Walter nach einem Mittelstürmer war bisher nicht erfolgreich und geht weiter. Ist die aktuelle Mannschaft, die am Sonntag (13.30 Uhr, OZ-Liveticker ab 13 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg in die neue Saison startet, dennoch besser als in der Chaossaison 22/23 mit zwei Trainerentlassungen, einem Managerrauswurf und der knapp geschafften Rettung?

Die Antwort: ein klares Jein. Denn das muss sich erst noch zeigen und wird auch maßgeblich davon abhängen, ob Trainer Alois Schwartz noch einen torgefährlichen Strafraumstürmer dazubekommt. Die Torquote war in der letzten Saison Hansas größter Schwachpunkt und hatte ein prominentes Opfer: Weil John Verhoek kaum traf, wurde er an Ligakonkurrent Osnabrück abgegeben.

Hansa Rostock braucht einen torgefährlichen Mittelstürmer

So lange für den einst so treffsicheren Niederländer kein Nachfolger gefunden ist, ruhen die Hoffnungen in der Offensive auch auf Neuzugang Serhat-Semih Güler. Der bisherige Viertliga-Stürmer wird allerdings Zeit brauchen, um sich an die zweithöchste Spielklasse zu gewöhnen und erst mal eine Jokerrolle einnehmen. Das Potenzial, das die Verantwortlichen in ihm sehen, ließ der Kölner in den Testspielen phasenweise aufblitzen.

Wer stürmt für den FC Hansa Rostock? Trainer Alois Schwartz hofft noch auf Verstärkung für die Angriffsreihe. © Quelle: Lutz Bongarts

Lukas Hinterseer scheint seine besten Knipserzeiten hinter sich zu haben, Pascal Breier wird eher im Regionalligateam auf Torejagd gehen. Die wahrscheinlichste Offensivvariante gegen Nürnberg ist die, die Schwartz bei der erfolgreichen Generalprobe gegen den FC Sevilla (2:1) wählte: mit Svante Ingelsson, flankiert von Christian Kinsombi und Kai Pröger.

Das Problem: Nur Pröger hat bisher nachgewiesen, dass er in der 2. Liga zuverlässig treffen kann – Ingelsson und Kinsombi sind keine Knipser. Der ehemalige Paderborner Pröger ist zurzeit Hansas wohl wichtigster Spieler. Hansas Abhängigkeit vom 31-jährigen Flügelflitzer war schon beim erfolgreichen Saisonendspurt 22/23 groß. Sollte Pröger als Motor der Offensive, Vorbereiter und Vollstrecker mal ausfallen, wäre das kaum zu kompensieren.

Neuzugänge im Mittelfeld versprechen Qualitätssprung

Hansas Prunkstück ist das Mittelfeld, zu dem eigentlich auch Pröger und Ingelsson gehören. Mit Sebastian Vasiliadis, Sarpreet Singh, Christian Kinsombi und Jannik Bachmann hat Sportchef Walter Spieler an Bord geholt, die einen Qualitätssprung im Vergleich zur Vorsaison verheißen. Zudem hat Dennis Dressel mit seiner starken Premierensaison die Erwartung geweckt, dass er eine noch dominantere Rolle spielen könnte: Bei dem Ex-Münchener geht noch mehr!

Auch in der Defensive hat es einen erheblichen Umbruch gegeben – und ebenso groß sind (noch) die Fragezeichen. Denn Jasper van der Werff fällt verletzungsbedingt erst einmal aus. Bei Oliver Hüsing gibt es plötzlich doch noch Hoffnungen, dass er am Sonntag zur Verfügung stehen könnte. Fällt der Routinier aber aus, bleibt beim Auftakt als erfahrener Abwehrorganisator nur Damian Roßbach übrig.

Die rechte Außenverteidigerposition ist nach dem Weggang von Frederic Ananou mit Nico Neidhart und John Patrick Strauß „nur“ noch doppelt besetzt. Auch links ist die Auswahl nach dem Langzeitausfall von Lukas Scherff nicht gerade üppig. Alexander Rossipal dürfte hier erste Wahl sein. Wie der Ex-Mannheimer eine Klasse höher performt – offen.

Nichtabstieg aus der 2. Bundesliga ist realistisches Ziel

Was bei den Transfers auffällt: Fünf Neuzugänge (Vasiliadis, Hüsing, Kinsombi, Singh, Bachmann) sind von Absteigern nach Rostock gekommen. Was kein Nachteil sein muss, denn sie wissen, worauf es im Abstiegskampf ankommt und wollen das sicher kein zweites bzw. drittes Mal (Vasiliadis) in Folge erleben. Hinzu kommen drei Spieler ohne (nennenswerte) Zweitliga-Erfahrung (Rossipal, Güler, Nkoa) und einer nahezu ohne Wettkampfpraxis: Verteidiger van der Werff stand letzte Saison in Paderborn lange auf dem Abstellgleis.

Dass Hansa mit dem derzeitigen Personal und einer guten Verstärkung im Sturmzentrum zum dritten Mal in Serie den Klassenerhalt schafft, ist realistisch. Leichter als in den beiden Jahren zuvor wird es nicht.

