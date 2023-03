﻿Wieder kein Tor: Hansa Rostock kassiert 0:2-Heimpleite gegen Karlsruher SC

Marvin Wanitzek trifft an Hansa-Torwart Markus Kolke vorbei per Foulelfmeter zum 1:0 für Karlsruhe.

Rostock. Für Hansa Rostock wird die Luft im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga langsam dünner. Die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner kassierte am Sonntag gegen den Karlsruher SC eine 0:2 (0:2)-Heimniederlage und bleibt damit seit fast einem halben Jahr zu Hause ohne Sieg. Es war Hansas fünfte Niederlage im sechsten Rückrundenspiel – eine ernüchternde Bilanz. Die Tore für den KSC erzielten vor 23 500 maßlos enttäuschten Zuschauern Marvin Wanitzek (16., Foulelfmeter) und Paul Nebel (25.).

Munsy und Schröter erstmals in Hansa-Startelf – Pröfidebüt für Louis Köster

Nach dem Ausfall von Frederic Ananou und Nico Neidhart (beide Oberschenkelprobleme) musste Glöckner die Abwehr umbesetzen. Gegen den KSC kam Morris Schröter zum Zug – der erste Startelfeinsatz überhaupt bei Hansa für den Ex-Dresdner. Anstelle des gesperrten John Verhoek lief überraschend Ridge Munsy von Beginn an im Sturmzentrum auf. Auch der Schweizer stand in dieser Saison erstmals in der Anfangself. Zuletzt hatte Munsy im Oktober 2021 beim Anpfiff auf dem Platz gestanden.

Der Stürmer gab den ersten Schuss aufs KSC-Tor ab, sein Versuch landete aber nur am Außennetz. Mittelstürmer Lukas Hinterseer gehörte wieder nicht zum Team, das die Heimmisere beenden sollte. Premiere dagegen für Louis Köster: Der offensive Mittelfeldspieler aus der U 23 gehörte erstmals zum Spieltagskader und gab in der zweiten Halbzeit sogar sein Profi-Debüt, als er in der 80. Minute eingewechselt wurde

Foul von Roßbach: KSC nutzt Elfmeter zur Führung

Nach engagiertem Beginn und Halbchancen von Munsy und Pröger legten die seit vier Spielen unbesiegten Badener (drei Siege) das erste Tor vor. Roßbach brachte im Strafraum Kaufmann zu Fall, Schiedsrichter Bauer entschied auf Elfmeter. Nach Überprüfung durch den Videoassistenten legte sich Wanitzek den Ball auf den Punkt und ließ Kolke keine Abwehrchance – 1:0 für Karlsruhe (16.). Und es kam noch schlimmer für die Glöckner-Elf. Nach einem Ballverlust – Rhein trat in den Rasen anstatt gegen den Ball – erhöhte Nebel auf 2:0 für die Gäste (25.).





Torwart Kolke verhinderte gegen Schleusener einen noch höheren Rückstand (41.), während Hansa jetzt sichtbar verunsichert war. Kurz vor dem Pausenpfiff hätte Pröger nach Munsy-Zuspiel verkürzen können, doch Hansas Offensivmann wurde im letzten Moment von einem Karlsruher geblockt (42.). Zur Pause gab es Pfiffe von den Zuschauern.

Nach Videobeweis: Schiedsrichter nimmt Karlsruher 3:0 zurück

Nach dem Seitenwechsel blieben die Badener die dominierende Mannschaft. Glück für Hansa: das 0:3 durch Kaufmann wurde nach Ansicht des Videobeweises vom Schiedsrichter wieder zurückgenommen (62.). Auf der anderen Seite prüfte der eingewechselte Lee mit einem Schuss aus dem Strafraum KSC-Keeper Gersbeck, der rechtzeitig die Arme hochriss (68.). Auch bei Lees Kunstschuss aus der Distanz war der KSC-Torwart aufmerksam (75.). Der Koreaner belebte das Spiel der Rostocker, doch zu einem Treffer reichte es für Hansa trotz fünfminütiger Nachspielzeit nicht.

Der nächste Gegner für die Glöckner-Elf kommt wieder aus dem unmittelbaren Tabellenumfeld. Am kommenden Sonntag muss Hansa Rostock bei Hannover 96 antreten (Hinspiel 0:1). Dort müssen die Mecklenburger dann auf Damian Roßbach verzichten, der gegen seinen Ex-Klub die fünfte Gelbe Karte kassierte.

Hansa: Kolke – Schröter (80. Köster), van Drongelen (80. Dressel), Roßbach, Schumacher – Fröde, Rhein – Pröger (62. Lucoqui), Ingelsson, Duljevic (32. Fröling) – Munsy (62. Lee)

Tore: 1:0 Wanitzek (16., Foulelfmeter), 0:2 Nebel (25.)