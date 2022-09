﻿Bei Hansa machte er sein erstes Bundesliga-Spiel: Fin Bartels freut sich auf das Ostseederby Kiel gegen Rostock

Bei Hansa Rostock begann vor eineinhalb Jahrzehnten die Bundesliga-Karriere von Fin Bartels. Am Sonnabend gibt es für den 35-jährigen Routinier von Holstein Kiel im Ostseederby ein Wiedersehen mit seinem Ex-Verein, dem er viel zu verdanken habe. Bartels über das bevorstehende Spiel, seine lange Karriere, die Zeit in Rostock und seine Pläne für die Zukunft.

Kiel. Vom talentierten Rostocker Jungprofi zu einem der erfahrensten Spieler in der 2. Bundesliga. Vor fast auf den Tag genau 15 Jahren – am 6. Oktober 2007 – erlebte Fin Bartels als 20-Jähriger beim FC Hansa sein Bundesliga-Debüt. Am Sonnabend (13 Uhr) trifft der bald 36-Jährige mit Holstein Kiel auf seinen früheren Verein. Die OZ sprach mit Bartels über das Ostseederby, seine lange Karriere, die Jahre in Rostock und seine Zukunftspläne.

Die 0:7-Klatsche im Testspiel bei Eintracht Braunschweig hat in Kiel hohe Wellen geschlagen. Wie angespannt ist die Situation bei der KSV Holstein vor dem Ostseederby gegen Hansa?