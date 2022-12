﻿Wurde Empor Rostock in Konstanz um den Sieg betrogen?

Ein regulärer Treffer der Rostocker wurde vom Kampfgericht in Konstanz offenbar „übersehen“. Empor intervenierte, doch das Tor wurde nicht nachgetragen. So ist es gelaufen. Und das sind die Gründe, weshalb der Klub keinen Einspruch gegen die Wertung des 32:32 einlegte.

Konstanz/Rostock. Es waren wilde Szenen, in denen der Betrachter leicht den Überblick verlieren konnte. Doch auch das Kampfgericht beim Zweitliga-Handballspiel zwischen der HSG Konstanz und dem HC Empor Rostock – Endstand 32:32 – war am Freitagabend ganz offensichtlich zwischenzeitlich überfordert. Dadurch habe der HC Empor den Sieg eingebüßt.

Sveinssons Treffer bleibt ohne Berücksichtigung

Das behauptet Empor-Klubchef Tobias Woitendorf. Es geht um die Nicht-Wertung eines Treffers der Rostocker in der ersten Halbzeit: „Bis zum Spielstand von 10:13 für die Gastmannschaft läuft die Zählung korrekt. Von da an wird ein falscher Spielstand mit einem Tor zu viel für Konstanz und in der Folge zwei Toren zu wenig für Rostock registriert (11:13 statt 10:14/d.Red)“, kritisiert Woitendorf, der sich das Spiel nochmal in der Aufzeichnung angeschaut hat. In der Internet-Übertragung wurde der Spielstand von 11:15 auf 12:15 verändert, ohne das Konstanz ein Tor erzielt hatte. Der reguläre Treffer von Sveinn Sveinsson zum 11:16 blieb ohne Berücksichtigung. Die Chance eines Videobeweises besteht in der 2. Handball-Bundesliga während der Spiele und auch danach nicht.

Noch vor der Halbzeit haben der Rostocker Trainer Tristan Staat sowie Team-Betreuer Jürgen Rohde die Schiedsrichter und das Kampfgericht auf den Fehler aufmerksam gemacht – ohne Erfolg. Nach Aussage des Empor-Klubchefs hätten die Unparteiischen zur Pause angekündigt, die Sache prüfen zu wollen. Und es dann unterlassen. Auf Nachfrage der Rostocker sei ihnen dann mitgeteilt worden, es „wäre jetzt nicht mehr zu ändern“, berichtet Woitendorf wütend.

Woitendorf: Semi-Professionalität in stärkster 2. Liga der Welt

Dass sich das Kampfgericht nach Aussage der Rostocker Trainer und Betreuer nach dem Spiel für den Fehler entschuldigt habe, ändere nichts an der Tatsache, dass ihnen im Abstiegskampf ein Sieg genommen worden sei, argumentiert der Klub.

„Es ist immer von der stärksten 2. Liga der Welt die Rede. Und dann sollen sich alle auf ein semi-professionelles Kampfgericht verlassen, das offensichtlich überfordert ist“, ärgert sich Woitendorf. Er erinnert daran, dass die Vereine in der 2. Liga nicht um die goldene Ananas spielen. „Es geht um Millionenbeträge und um Handball-Standorte mit Arbeitsplätzen.“

Bei Niederlage hätten Rostocker Einspruch eingelegt

Angesichts der Punkteteilung nach dem Remis in Konstanz hat der HC Empor bewusst auf einen Einspruch gegen die Wertung des Spiels verzichtet. „Wenn wir das gemacht hätten und dem stattgegeben worden wäre, wäre das Spiel in Konstanz wiederholt worden“, erläutert der Klubchef. Der finanzielle Aufwand, der Reisestress, die personellen und sportlichen Risiken waren Empor zu groß. Hätte Empor das Kellerduell verloren, wäre die Entscheidung sicher anders ausgefallen, versichert der HCE-Chef.

Dennoch: der Deutsche Handball-Bund und die Handball-Bundesliga müssten auf solche Zustände und Vorkommnisse reagieren, um sie künftig ausschließen zu können. „Zählen ist doch eigentlich nicht so schwer“, meint Woitendorf sarkastisch und wird dann ernst: „Diesmal sind wir benachteiligt worden. Es kann aber künftig jeden anderen Klub treffen. Das kann und darf nicht sein.“