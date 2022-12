﻿YouTuber Thiele: Mit diesen Transfers schafft Hansa Rostock den Klassenerhalt

In einem Video hat der YouTuber den Ostseestädtern drei Transfervorschläge unterbreitet. Bei einer Verpflichtung der Spieler soll Hansa Rostock einem möglichen Abstieg entkommen.

Rostock. Aktuell ruht der Ball in der 2. Fußball-Bundesliga. Der FC Hansa Rostock überwintert auf dem neunten Tabellenplatz und konnte in der Hinserie 21 Zähler aus 17 Partien einfahren. Bis auf den ersten Abstiegsrang, den der 1. FC Magdeburg belegt (17. Platz/17 Punkte), haben die Ostseestädter jedoch nur vier Zähler Abstand.

Die Hanseaten sind somit auch in der Rückrunde gefordert, weiter regelmäßig Punkte einzufahren, um dem Tabellenkeller weiter fernzubleiben. Am 5. Januar reisen sie in ein zehntägiges Trainingslager ins türkische Belek, um sich bestmöglich auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten. Ob es beim Koggenklub bis zum erneuten Pflichtspielstart noch Kaderveränderungen geben wird, ist unklar. Unterdessen hat der YouTuber Thiele drei Transfervorschläge ausgearbeitet, bei dessen Verpflichtung er sich sicher ist, dass der FCH auf jeden Fall den Klassenerhalt schafft.

Laut Thiele würden Hansa Rostock einige Kaderkorrekturen guttun

Auf seinem Kanal „Kick Off“, den über 42 000 Personen abonniert haben, meint der eingefleischte Fan des Erstligisten FC Schalke 04, dass Rostock ein paar Kaderkorrekturen durchaus guttun würden. Unter anderem sehe er die Verteidiger Thomas Meißner und John-Patrick Strauß sowie die Offensivspieler Morris Schröter und Ridge Munsy als potenzielle Abgänge.

Sollten die Kicker den Verein verlassen, wäre wieder Platz für neues Personal. Aus der Sicht von Thiele würden folgende drei Neuzugänge dem FC Hansa dazu verhelfen, den Klassenerhalt zu schaffen:

Ahmet Gürleyen

Innenverteidiger Ahmet Gürleyen gehört beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden zum absoluten Stammpersonal. © Quelle: IMAGO/Claus

Der 23-jährige Innenverteidiger ist aktuell für den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden aktiv. Bis auf eine Innenbandverletzung, bei der der Deutsch-Türke drei Partien pausieren musste, gehört der 1,93 Meter Hüne mit 14 von 17 möglichen Einsätzen zum absoluten Stammpersonal bei den Hessen.

Aus Thieles Sicht wäre Gürleyen ein Spieler, der physisch unglaublich stark sei und einen stämmigen Körper besäße. Im Zweikampfverhalten gehe er aggressiv ans Werk und habe zudem ein gutes Kopfballspiel.

In Wiesbaden läuft der Vertrag des Abwehrspielers zum Ende der Saison aus. Sein Marktwert beträgt aktuell 350.000 Euro.

Kevin Möhwald

Kevin Möhwald (v.) steht beim Erstligisten 1. FC Union Berlin auf der Abschussliste. © Quelle: IMAGO/Behrendt

Eine weitere interessante Personalie könnte der zentrale Mittelfeldspieler Kevin Möhwald sein. Aktuell steht der 29-Jährige beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin unter Vertrag, spielt dort aber keine Rolle.

Fußballerisch sei der gebürtige Erfurter laut Thiele super ausgebildet. Er habe einen guten Abschluss, sei ein technisch starker Spieler mit super Dribbling und einer klasse Ballbehandlung. Zudem strahle der 29-Jährige eine unglaubliche Ruhe am Ball aus. Auch deshalb beträgt sein Marktwert eine Million Euro.

Der YouTuber meint, dass von einer halbjährigen Leihe alle Seiten profitieren würden. Möhwald könnte Spielpraxis sammeln, Hansa bekäme einen starken Mittelfeldspieler. Und da der Kicker bei den Köpenickern ohnehin auf der Abschussliste stehe, könne Union ihn ein wenig „ins Schaufenster stellen“. Jedoch ist die Vertragslaufzeit des Mittelfeldspielers bei den Berlinern unbekannt.

Marcus Antonsson

Marcus Antonsson traf für den schwedischen Erstligisten IFK Värnamo wie am Fließband. © Quelle: IMAGO/LJUNGDAHL

Der 31-jährige Stürmer steht noch bis zum 31. Dezember beim schwedischen Erstligisten IFK Värnamo unter Vertrag und wäre somit im Winter ablösefrei zu haben. In der abgelaufenen Saison lief der schwedische Angreifer, der auch schon in England und Norwegen kickte, in allen 30 Ligapartien auf, verpasste dabei nicht eine Minute und erzielte 20 Treffer.

Thiele meint, dass Antonsson mit 1,84 Metern zwar nicht der typische Neuner oder Brecher in der Sturmspitze sei, er aber eine Mischung aus mehreren nützlichen Komponenten besitze. Er könne sowohl Geschwindigkeit als auch physische Stärke mitbringen. Außerdem sei er gut am Ball und aggressiv im Anlaufen der Gegner. Für den YouTuber sei der Skandinavier ein kompletter Stürmer.