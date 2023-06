﻿Zehn Abgänge: Empor Rostock vor dem größten Umbruch seit 2017

Kostenfrei bis 15:20 Uhr lesen

2. Fußball-Bundesliga

Hansa Rostock: Dauerbrenner Dennis Dressel will in der nächsten Saison mehr Tore schießen

Kein Feldspieler sammelte bei Hansa Rostock so viele Einsatzminuten wie Dennis Dressel, der vor einem Jahr aus der 3. Liga an die Ostseeküste kam: Der frühere Münchener war in allen Spielen dabei. Für die kommende Saison hat sich der 24-jährige Mittelfeldmann etwas vorgenommen.