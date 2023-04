﻿Zehnter Sieg in Folge: Hansa Rostocks U 23 ist nicht zu stoppen

Rostock. Wer soll sie noch aufhalten? Mittlerweile haben die U-23-Fußballer des FC Hansa Rostock ihren zehnten Sieg am Stück in der NOFV-Oberliga Nord eingefahren. Beim 5:0 (2:0) im Nachholspiel vor eigener Kulisse gegen den MSV Neuruppin kamen die Rostocker am Sonnabend ohne größere Probleme zum Erfolg. Hansa-Trainer Kevin Rodewald sagte: „Es war ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Die Mannschaft hat vorne beginnend gut gegen den Ball gearbeitet und war fleißig.“

Hansa Rostock U 23 kann nicht aufsteigen, wenn die Profis drittklassig sind

Bei noch acht ausstehenden Partien hat Hansas zweite Mannschaft (jetzt 63 Punkte) als Spitzenreiter mittlerweile zwölf Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten Rostocker FC (51). Der RFC hat aber noch ein Nachholspiel zu bestreiten. Die Frage, ob der FCH bei einem Staffelsieg auch in die Regionalliga aufsteigen würde, rückt immer näher. Noch soll intern darüber kein endgültiger Entschluss getroffen worden sein.

Entscheidend ist am Ende auch, ob die Profis den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga schaffen. Sollte Hansas erstes Team in die 3. Liga absteigen, dürfte die Reserve nicht in der Regionalliga spielen. Das besagen die Statuten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Erstes Breier-Tor seit über einem Jahr

An solche Szenarien denkt Rodewald momentan nicht. Er konzentriert sich mit seiner Mannschaft darauf, weiter Platz eins zu verteidigen. Gegen die Neuruppiner machte Hansa einen weiteren Schritt in Richtung Staffelsieg. Ein Tor von Luca Horn (19.) durch die Hosenträger von MSV-Keeper Kevin Sommer war der Dosenöffner für die Gastgeber. Mike Bachmann (35., 47.) erhöhte mit jeweils einem Tor vor und nach der Pause auf 3:0. Wenig später markierte Alessandro Schulz (54.) per Elfmeter das 4:0.

Der Schlusspunkt war Pascal Breier aus dem Profikader vorbehalten. Sein 5:0 in der 60. Minute war der erste Pflichtspiel-Treffer für den Angreifer seit dem 11. März 2022. Vor einem Jahr traf er zuletzt beim 3:2-Heimsieg des Zweitliga-Teams gegen Holstein Kiel. Breier war erst kürzlich nach einem halben Jahr Verletzungspause wieder auf den Platz zurückgekehrt.

Nach dem fünften Treffer passierte gegen die von Jan Kistenmacher (ehemals Rostocker FC) trainierten Neuruppiner nicht mehr viel. Rodewald hatte einzig anzumerken, dass es nach den vielen Auswechslungen Mitte der zweiten Hälfte einen Bruch im Spiel der Rostocker gegeben hatte. „Wenn wir es schaffen, dranzubleiben und konstant weiterzuspielen, können wir noch mehr aus einem Spiel herausholen.“