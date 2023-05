﻿Zeichen stehen auf Angriff: So plant der HC Empor Rostock für die 3. Liga

Rostock. Diese Arbeit hätte sich Martin Murawski gern erspart. Der Geschäftsführer des HC Empor wird in den kommenden Tagen die Meldung für die 3. Liga einreichen. Sechs Runden vor Saisonende haben die Rostocker Handballer nur noch theoretische Chancen auf den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga. Am Freitag empfängt der designierte Absteiger die HSG Konstanz (19 Uhr, Stadthalle). Im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen an einem Neuanfang in der 3. Liga. So plant der Klub.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spielerdecke: Die personellen Planungen sind noch nicht abgeschlossen, dennoch zeichnet sich bereits ab, dass Empor eine starke Truppe auf die Beine stellen wird. André Meuser (25) kehrt im Sommer von Bayer Dormagen zurück und soll für Torgefahr aus dem Rückraum sorgen. Der zweite Neuzugang heißt Matheus Costa Dias (30). Der Brasilianer mit portugiesischem Pass gilt als schneller und trickreicher Rechtsaußen. Weitere Verstärkungen will der Verein in Kürze präsentieren. Handlungsbedarf besteht noch auf den Rückraum-Positionen Mitte und Halblinks sowie am Kreis.

Trainer und Geschäftsführer bleiben an Bord

Robert Wetzel und Leon Mehler bilden weiterhin das Torhüter-Duo. Die Abwehrstrategen Marc Pechstein und Dennis Mehler bleiben ebenso wie Richard Lößner, Jesper Schmidt, Kay Funke und wohl auch ­Alexander Schütze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klarheit herrscht auch auf den Chefposten. Trainer Nicolaj Andersson und Geschäftsführer Martin Murawski bleiben an Bord.

Er soll den HC Empor zurück in die 2. Bundesliga führen: Trainer Nicolaj Andersson. © Quelle: IMAGO/Michael Täger/Jan Hübner

Empor plant mobile Tribünen in der Fiete-Reder-Halle

Spielstätte: Empor plant eine Rückkehr in die Fiete-Reder-Halle nach Marienehe. Die Halle wurde in den Dreißigerjahren gebaut. 1958 und 1974 wurden dort WM-Spiele ausgetragen. Empor lieferte sich in der einstigen Flugzeughalle packende Europapokal-Schlachten. „Zurück zu den Wurzeln“, meint Geschäftsführer Murawski. Er werde zeitnah Gespräche mit der Stadt führen, um eine Erlaubnis einzuholen – auch für mögliche Umbau-Maßnahmen.

Der Verein möchte mobile Tribünen installieren, um die Zuschauerkapazitäten zu erhöhen. „Die Halle hat das Potenzial zu einem Hexenkessel. Daraus kann man einiges machen“, meint der frühere Bundesliga-Profi. Von den Sponsoren habe er positive Signale erhalten. „Sie gehen unseren Weg mit.“ Zur Höhe des Etats machte Murawski keine Angaben. Das Budget dürfte nur leicht unter dem bisherigen Betrag (1,5 Millionen Euro) liegen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Scharfer Start mit DHB-Pokal

Spielzeit: Coach Andersson und Geschäftsführer Murawski stecken mitten in der Saisonvorbereitung. Geplant sind ein Trainingslager und mehrere Testspiele. Trainingsauftakt ist am 17. Juli. Ende August folgt der scharfe Start mit dem DHB-Pokal. Empor muss sich auf ein Auswärtsspiel gegen einen Drittligisten einstellen. Voraussichtlich Anfang September steht das erste Punktspiel an.

Die 3. Liga geht in der kommenden Saison mit 64 Mannschaften an den Start, die in vier Staffeln á 16 Mannschaften gegeneinander antreten. Neben dem HCE sind mit dem Stralsunder HV und Aufsteiger HSV Insel Usedom zwei weitere Vertretungen aus Mecklenburg-Vorpommern dabei. Die jeweils ersten beiden Mannschaften einer Staffel dürfen an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Zweitvertretungen sind nicht aufstiegsberechtigt. Zwei der maximal acht Kandidaten schaffen den Sprung in die 2. Liga. Bei Empor stehen die Zeichen auf Angriff.