Die Handballerinnen der Rostocker Dolphins starten am 11. September mit dem Derby gegen Grün-Weiß Schwerin in die neue Drittliga-Saison. Ziel ist natürlich ein Sieg. Dafür spricht der Transfercoup, der dem Verein jüngst gelungen ist.

Rostock. Eine Saison ohne Zittern und Bangen – das ist das Ziel der Rostocker Drittliga-Handballerinnen. In der Vorsaison hing der direkte Klassenverbleib der Dolphins bis zum letzten Spieltag am seidenen Faden. Dank Schützenhilfe blieb den Ostseestädterinnen der Gang in die Abstiegsrunde erspart.

„Diesmal wollen wir ins gesicherte Mittelfeld“, sagt der neue Trainer Dominic Buttig.