﻿Ziel des Rostocker HC: Talente sollen sich im Juniorteam entwickeln

Rostock. Die weitere Entwicklung von talentierten Spielerinnen – das ist das Ziel des Juniorteams des Rostocker HC. Unter diesem Aspekt sieht es der neue Trainer Marc Hünerbein „nur mit einem lachenden Auge“, dass mit Jette Köppen, Aenna Schult und Emily Selle drei Spielerinnen in den vereinseigenen Drittliga-Kader aufgestiegen sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kiana Zidorn rückt als dritte Torhüterin auf, wird aber auch im Juniorteam Spielpraxis erhalten. Die Schlussfrau gehört als einzige Spielerin aus Mecklenburg-Vorpommern zum Kader der U-17-/U-18-Nationalmannschaft.

Lesen Sie auch

Landestrainer Tobias Seering freute sich für die Rostocker Schlussfrau. „Sie hat sich gegen starke Konkurrenz durchgesetzt und bei den Lehrgängen einen guten Eindruck hinterlassen. Als Verband sind wir natürlich stolz darauf, dass sie sich durchgebissen hat.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Juniorteam belegte in der Vorsaison Rang sieben

In der vergangenen Saison hatte die RHC-Reserve Rang sieben in der Oberliga Ostsee-Spree belegt. „Diese Platzierung wollen wir bestätigen“, meint Hünerbein, der mit einem blutjungen Team antritt. Zehn Spielerinnen aus der B-Jugend können künftig in der vierten Liga eingesetzt werden.

Die Mannschaft startet mit einem Derby in die Saison. Die Hünerbein-Sieben ist am Sonnabend beim SV Fortuna 50 Neubrandenburg gefordert. Die Vier-Tore-Städterinnen peilen den Aufstieg in die 3. Liga an. „Für uns ist das eine super Ausgangsposition. Mit unseren jungen Kader haben wir kaum etwas zu verlieren“, meint der RHC-Coach. „Wir wollen den Aufstiegsfavoriten ärgern und beweisen, dass unser Sieg aus der Vorsaison keine Eintagsfliege war.“