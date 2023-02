﻿Für Ruder-Ass Hannes Ocik wird es ernst

Rostock. Bei der Rückreise aus Portugal wurde das Team Deutschland-Achter auf eine Geduldsprobe gestellt. Der Flug von Lissabon fiel auf Grund der IT-Panne bei der Lufthansa aus. Erst spät abends landeten die Ruderer in Frankfurt am Main und fuhren weiter in Richtung Heimat – und das nach einem kräfteraubenden Trainingslager in Lago Azul (Portugal).

„Wir haben in den zwei Wochen knapp über 60 Stunden trainiert“, berichtet Hannes Ocik. „Ich war platt, aber das muss auch so sein“, fügt der für die Schweriner RG startende Rostocker hinzu.

Seit Anfang Januar schuften die Ocik und Co. und legten damit die Basis für die Saison. Der 31 Jahre alte Ostseestädter und sein neuer Zweierpartner Julian Garth (21, Crefelder RC) machten Fortschritte. Ocik testete auch im Großboot auf seiner angestammten Position als Schlagmann. „Alles lief sehr gut“, konstatiert er zufrieden.

Die Bedingungen in Portugal waren gut. Bei Temperaturen von 10 bis 15 Grad und Sonnenschein hatten die Athleten allerdings mit Wind und Wellen zu kämpfen. „Das hat uns fast nicht gestört. Wir haben diese Bedingungen eher als Herausforderung gesehen“, erzählt Ocik.

Saison-Höhepunkte sind die EM und die WM

Mitte April finden die Deutschen Kleinboot-Meisterschaften in Brandenburg statt. An der Havel geht es mitunter auch stürmisch zu. Saison-Höhepunkte sind die Europameisterschaften Ende Mai in Bled (Slowenien) sowie die Weltmeisterschaften, die Anfang September in Belgrad (Serbien) ausgetragen werden.

Für die Ruderer steht am Sonnabend ein Ergometer-Test über fünf Kilometer an. Die Ergebnisse fließen mit in die Nominierung ein. „Von daher ist das ein echter Gradmesser“, sagt Hannes Ocik, der sich für einen Platz im Achter empfehlen will.