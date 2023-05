﻿Zoff bei Hansa Rostock: Hausverbot für Klub-Legende Heiko März

Rostock. Er trug in über 350 Spielen das Hansa-Trikot, lief in der 1. und 2. Bundesliga auf und gehörte zu der Mannschaft, die in der letzten Oberliga-Saison 1990/91 das Double aus Meisterschaft und Pokal nach Rostock holte und sich damit für die Bundesliga qualifizierte.

Heute ist Heiko März in Teilen der Klubführung eine unerwünschte Person. Nach OZ-Informationen hat Vereinschef Robert Marien der Hansa-Legende Hausverbot erteilt. Demnach soll März, der den Verein fast zwei Jahrzehnte lang vermarktet hat, die Geschäftsstelle des Fußball-Zweitligisten und bestimmte Bereiche im Ostseestadion nicht mehr betreten dürfen.

Hausverbot gegen Heiko März für Sonnabend teilweise aufgehoben

Wenige Tage vor dem Treffen der Meistermannschaft von 1991/92 an diesem Wochenende im Ostseestadion hat Marien das Hausverbot offenbar vorübergehend aufgehoben. Damit Meisterspieler März am Treffen der legendären Truppe der letzten Oberliga-Saison 1990/91 teilnehmen kann. Denn neben einem Essen in einem Hotel soll es am Sonnabend für die Mannschaft eine Stadionführung geben. Zudem werden die Spieler vor dem Anpfiff des Duells gegen Jahn Regensburg auf dem Rasen begrüßt und im ausverkauften Ostseestadion kurz gefeiert.

März wollte sich zu dem Hausverbot im Detail nicht äußern, ist aber der Meinung, dass es dafür keine Grundlage gebe. Hansa teilte auf OZ-Anfrage mit, dass es „in der auslaufenden Phase des Vertragsverhältnisses noch bestimmte Themenlagen zu klären“ gebe und es sich um eine „temporäre Zugangs-Beschränkung“ handele. Mit Blick auf eine künftige Tätigkeit von März bei Regionalligist Greifswalder FC verweist Hansa zudem auf seine „Interessenwahrungspflicht“.

Hansa: Es ist eine „temporäre Zulassungs-Beschränkung“

Insgesamt 18 Jahre hat März den FC Hansa in der 1., 2. und 3. Liga als Vermarkter betreut. Zunächst für die Agentur Infront, die letzten drei Jahre selbstständig. Im vergangenen August wurde sein Vertrag zum 30. Juni dieses Jahres gekündigt. Es ist eine Trennung im Streit, in dem jetzt die Anwälte beider Seiten das Wort haben.

Trotz der für ihn schmerzlichen Begleiterscheinungen will der gebürtige Rostocker das Wiedersehen mit den Kumpels von damals genießen – 32 Jahre nach dem Double. Eigentlich sollte das Treffen zum 30. Jahrestag stattfinden, coronabedingt musste es verschoben werden. Viele Spieler und Co-Trainer „Fluppy“ Decker haben zugesagt. Nicht mit dabei sind, aus gesundheitlichen Gründen, Meistertrainer Uwe Reinders sowie Thomas Gansauge, Paul Caligiuri, Jens Wahl und Daniel Hoffmann. „Wir waren eine gute Mannschaft damals. Wenn man heute zurückschaut – alles richtig gute Kicker“, sagt März.

Hansas Heiko März (vorn) im Zweikampf mit Jenas Axel Wittke. © Quelle: OZ/Rainer Schulz

Anfang der Neunziger Jahre begann auch im Fußball eine neue Zeitrechnung, auch bei Hansa. „Unglaublich, was sich mit Reinders alles geändert hat. Mit ihm kam der Wessi und hat uns erst mal erklärt, was geht und was nicht“, so März und hebt die Motivationskünste des Trainers hervor. „Reinders hat uns gefragt: ,Wollt ihr arbeitslos werden? Ich weiß, was das bedeutet.‘ Er hat erzählt, dass er sich zur Monatsmitte von seinem Sohn Geld gepumpt hat, damit er bis zum Monatsende was zu essen hatte. Ob das alles gestimmt hat, weiß ich nicht.“

Hansas Meistermannschaft 1991 © Quelle: OZ

Trainer Reinders fragte uns: „Wollt Ihr arbeitslos werden?“

Aber die Spieler hatten den Trainer verstanden. „Wir wollten in die Bundesliga, wir wollten Geld verdienen“, sagt März. Von einem Aufstieg ins Oberhaus und dem Gewinn der Meisterschaft war bei Hansa zunächst gar keine Rede. „Wenn wir die 2. Liga schaffen – super, weltklasse!“, sei die einhellige Meinung gewesen, so der damalige Libero.

Erst mal mussten sich die Spieler an die Neuerungen unter West-Import Reinders gewöhnen, das ging schon beim Essen los. „Wir aßen an Spieltagen immer im Hotel Warnow. Da gab es Soljanka, Steak au four und einen Schweden-Eisbecher“, erzählt März. „Dann kam Reinders, und wir haben schon dreieinhalb Stunden vor dem Anpfiff Nudeln und Putensteak gegessen. Das hat uns bis zum Spiel nicht gereicht, darum haben wir unserem Zeugwart Andy Thiem gesagt: Kauf Kuchen, wir haben Knast ohne Ende!“

Nach einem schlechten Start in die Saison hat sich die Mannschaft schnell gefunden. „Die Hinrunde war überdurchschnittlich gut. In der Rückrunde sind wir dann ein bisschen in ein Tief geraten. Die entscheidenden Spiele haben wir aber gewonnen“, so März. Drei Spieltage vor Schluss – am 4. Mai 1991 – machte Hansa den Titel durch ein 3:1 gegen Dresden perfekt.

Nach Hansas Pokalsieg „vielleicht 20 Leute“ vor dem Rathaus

Und die Meisterfeier? „Mit heute nicht zu vergleichen. Die Leute hatten andere Sorgen, als sich um Fußball zu kümmern“, sagt März. Auch der Pokalsieg (1:0 gegen Eisenhüttenstadt vor nicht mal 5000 Zuschauern) sorgte beim Anhang für wenig Begeisterung. „Als wir mit dem Bus nach Rostock reinfuhren, hat Reinders den Fahrer aufgefordert, mal zu hupen. Die Leute haben uns gar nicht erkannt. Damals gab es ja keinen Hansa-Bus, wir hatten von Ikarus einen gestellt bekommen“, erinnert sich der 57-Jährige. Als die Mannschaft am Rathaus ausstieg, habe das „keine Sau interessiert“, so März: „Da waren vielleicht 20 Leute – heute unvorstellbar.“

Aber der Traum von der Bundesliga erfüllte sich. „Auf einmal mussten Verträge unterschrieben werden, was es vorher ja gar nicht gab. Präsident Robert Pischke kam zu mir und sagte: ,Du bekommst jetzt 5000 D-Mark brutto.‘ Ich wusste gar nicht: Ist das jetzt viel oder wenig?“, sagt März. Aber die Punktprämien seien ordentlich gewesen. „Für einen Sieg gab es 3000 Mark.“