﻿Empor Rostock: „Nichts gebrochen“ – Entwarnung nach bösem Unfall von Kay Funke

Rostock. Als Kay Funke am Sonntag im Heimspiel der A-Jugend gegen die SG Hamburg-Nord (30:28) verletzt liegen blieb und wenige Minuten später mit dem Krankenwagen in Richtung Klinik gefahren wurde, war Schlimmes zu befürchten. Der 18 Jahre alte Linksaußen des HC Empor Rostock hatte Mitte der zweiten Halbzeit bei einem Zweikampf einen Ellbogen ins Gesicht bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tags darauf gab Empor-Geschäftsführer Martin Murawski Entwarnung. „Es ist nichts gebrochen.“ Auch der Verdacht auf Gehirnerschütterung scheint sich nicht zu bestätigen.

Für Kay Funke könnte Jan Schulz einspringen

Funke, der noch am selben Abend das Krankenhaus verlassen konnte, ist bis Mittwoch krankgeschrieben. Ob er am Freitagabend im Drittliga-Heimspiel des HCE wieder mitwirken kann, ist fraglich. Für den Jugend-Olympiasieger könnte Jan Schulz aus der Empor-Reserve ins Aufgebot rücken. Der 18-Jährige gehörte bereits in der Saisonvorbereitung gegen den Oranienburger HC (33:20) und den Stralsunder HC (31:23) zum Kader der ersten Mannschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Funke hatte am Sonnabend im Drittliga-Topspiel bei MTV Braunschweig (29:28) als dreifacher Torschütze geglänzt. Tags darauf stand er in der A-Jugend-Bundesliga auf der Platte und steuerte zwei Treffer zum Heimsieg der Rostocker bei. Überragender Mann auf Seiten des Siegers war Sander Saß, der 14 Mal traf.

Lesen Sie auch

Die Empor-Talente belegen mit 4:2 Punkten punktgleich mit fünf weiteren Teams Rang drei in der Staffel Nord. Trainer Tristan Staat ist mit dem Saisonstart „ganz zufrieden. Sechs Punkte aus drei Spielen wären super gewesen, aber vier sind auch in Ordnung“.

OZ