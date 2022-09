﻿Hansa-Trainer Jens Härtel: Mit einem Schachzug räumt er alle Zweifel aus

Hansa Rostocks Trainer Jens Härtel hat es allen Zweiflern gezeigt: Nach drei Niederlagen am Stück hat sich seine Mannschaft beim Sieg gegen Madgeburg mit einem guten Spiel zurückgemeldet. Das lag auch daran, dass Härtel eine entscheidende Sache korrigiert hat.

Rostock. So stürmisch der Wind manchmal an der Ostsee weht, Jens Härtel bewahrt in den meisten Situationen kühlen Kopf. Der Coach des FC Hansa Rostock hat wieder einmal bewiesen, dass er in schwierigen Situationen das Händchen für richtige Entscheidungen hat.

Nach drei Niederlagen in Serie verzichtete der Übungsleiter gegen seinen Ex-Klub 1. FC Magdeburg auf die vor der Saison eingeführte Abwehr-Dreierkette. Härtel besann sich auf das aus der Vorsaison bewährte System mit Viererkette in der Verteidigung. Es war der goldrichtige Schachzug gegen den FCM. Nach einigen Wacklern und auch etwas Glück in der ersten halben Stunde standen die Rostocker defensiv sicherer. Das Gegentor in der Nachspielzeit war nur ein kleiner Schönheitsfehler.