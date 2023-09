﻿Zweitliga-Topspiel: HSV für Hansa Rostock eine Nummer zu groß

Hamburg. Vor einem Jahr bejubelte Hansa im Volksparkstadion noch einen Last-Minute-Sieg, doch dieses Kunststück konnten die Rostocker am Sonntag nicht wiederholen. Im Topspiel des fünften Zweitliga-Spieltages war der Hamburger SV für die Gäste schlichtweg eine Nummer zu groß. Die Tore zum verdienten Erfolg für den Tabellenführer erzielten vor 57 000 Zuschauern in der ausverkauften Arena Ludovit Reis (45.+5), Laszlo Benes (48.). Für die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz war der heimstarke HSV schlichtweg eine Nummer zu groß.

Kurz nach dem Anpfiff sorgten Hansa-Anhänger für eine mehrminütige Spielunterbrechung, weil sie im Gästeblock Bengalos zündeten und das Stadion danach in dichten Rauch gehüllt war. Mehr als 5500 Rostock-Fans unterstützen ihr Team in Deutschlands wohl schönster Fußball-Arena. Doch der HSV blieb auch nach der unfreiwilligen Pause tonangebend. Nach einem Dompe-Schlenzer, den Kolke parierte (11.), kam Hansa zu einem ersten Abschluss. Neidhart nutzte seinen Freiraum und zog aus dem Strafraum ab, doch HSV-Keeper Heuer Fernandes parierte (15.).

Nur selten konnten sich die Rostocker aus der Umklammerung befreien und eigene Aktionen starten. Die Hamburger, die zuvor beide Heimspiele gewonnen hatten (5:3 gegen Schalke, 3:0 gegen Hertha), ließen keinen Zweifel daran, dass sie ihren dritten Sieg im Volkspark klarmachen wollten. Nach einer halben Stunde hatte Glatzel die Führung auf dem Fuß, doch der HSV-Torjäger brachte den Ball aus spitzem Winkel nicht an Kolke vorbei. Auch beim Versuch von Benes aus der Distanz war der Hansa-Keeper zur Stelle (38.). Einen 18-Meter-Freistoß des Slowaken klärte Kolke mit den Fäusten (41.).

In der Nachspielzeit schlägt der HSV zum ersten Mal zu

Auch in den letzten Minuten vor der Pause ließ er HSV nicht nach. Nach einem Ballverlust von Roßbach versuchte es Glatzel aus der Distanz, doch Kolke stand abermals goldrichtig (44.). In der fünfminütigen Nachspielzeit schlugen die Hamburger dann doch noch zu. Reis ließ Ingelsson aussteigen und traf aus 15 Metern flach ins Eck (45.+5). Es war der Schlusspunkt unter eine einseitige erste Halbzeit.

Hansa-Premiere für ehemaligen HSVer Jonas David

Nach dem Seitenwechsel kam Jonas David, der wenige Tage zuvor von Hamburg nach Rostock gewechselt war, zu seiner Premiere im Hansa-Trikot. Erst wenige Minuten auf dem Platz, musste der Verteidiger mitansehen, wie seine Ex-Teamkollegen erhöhten. Mit einem trockenen Schuss aus 16 Metern stellt Benes auf 2:0 für den Tabellenführer (48.). Last Minute-Neuzugang Junior Brumado, den Hansa am Freitag für eine Saison unter Vertrag genommen hat, verfolgte das Spiel seiner neuen Mannschaft von der Tribüne aus.

Kinsombi hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß

Hansa kam weiter nicht zu nennenswerten Offensivaktionen und hatte Glück, dass es Dompe (50.), Glatzel (69., Lattenkreuz) und Öztunali (74.) an Präzision fehlte. Über einen höheren Rückstand hätte sich das Team von Trainer Schwartz nicht beschweren dürfen. Der HSV ging mit dem Fuß jetzt etwas vom Gas und hätte in der Schlussphase fast noch das 1:2 gefangen, doch Torwart Heuer Ferndandes verhinderte bei Kinsombis Volleyschuss das Gegentor (80.). Es war Hansas dickste Chance in einem ungleichen Nordduell.

Hansa: Kolke – van der Werff, Roßbach (74. Vasiliadis), Rossipal – Neidhart, Bachmann, Dressel (74. Fröling), Schumacher (46. David) – Pröger (74.), Ingelsson (46. Kinsombi) – Perea.

Tore: 1:0 Reis (45. +5), 2:0 Benes (48.).

Zuschauer: 57 000 (ausverkauft).

Schiedsrichter: Brand (Schallfeld).

OZ