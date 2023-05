﻿German Football League 2: Rostock Griffins fiebern Saisonstart entgegen

Rostock. Die Spannung steigt: Am Sonnabend (27. Mai) starten die Rostock Griffins in eine neue Saison der German Football League 2 (GFL 2). In der Nordstaffel gastieren sie zum Auftakt bei Aufsteiger Münster Blackhawks. Kick-off ist um 15 Uhr im Preußenstadion. „Die Vorfreude ist extrem groß. Wir haben jede Menge Aufwand betrieben“, meint Griffins-Headcoach Markus Grahn.

Während der spielfreien Zeit veranstalteten die Ostseestädter ein Sichtungscamp in Tampa Bay an der US-Westküste. Ziel der Reise war es, mögliche Neuzugänge genauer unter die Lupe zu nehmen und sie persönlich kennenzulernen. Mit Ruben Saint-Jean konnten die Hanseaten einen vielversprechenden Akteur für sich gewinnen. Neben dem Offensivspieler gehören mit den beiden Defensivspezialisten Dante Anderson und Aharon Barnes sowie mit Quarterback Isiah Weed drei weitere US-Amerikaner neu zum Aufgebot der Greifen-Footballer.

Rostock Griffins: Lokale Spieler im Fokus

„Wir sind extrem zufrieden mit ihnen. Die Jungs passen perfekt ins Team. Sie übernehmen Führungsqualitäten, liefern auf dem Feld bislang Top-Leistungen ab, engagieren sich im Coaching unserer Jugend und stehen unseren deutschen Spielern mit Ratschlägen und Tipps zur Seite“, schwärmt Grahn.

Der Trainer will auf lokale Kräfte setzen und das Team auf einzelnen Positionen mit Akteuren aus dem Ausland verstärken. „Unsere einheimischen Spieler sind bestmöglich vorbereitet. Wir sind froh, dass die Saison jetzt losgeht und wir endlich wieder Football spielen können“, so der 54-Jährige.

Einen ersten Erfolg konnten die Rostocker bereits feiern. Am Ende eines zweitägigen Trainingslagers in Ribnitz-Damgarten setzten sich die Rostocker im Testspiel gegen den Regionalligisten Hamburg Pioneers durch (48:23).

Das Ziel der Griffins ist klar definiert: „Wir wollen besser abschneiden als in der Vorsaison“, meint Grahn. Die Rostocker gerieten zwischenzeitlich in Abstiegsgefahr, fingen sich aber noch und beendeten die Spielzeit auf dem fünften Platz.

Rostock Griffins sehen sich nicht als Favorit

Als Ligafavoriten sieht der gebürtige Braunschweiger Grahn, der neben seinem Engagement bei den Greifen-Footballern auch noch Quarterback-Trainer der deutschen Nationalmannschaft ist, Erstliga-Absteiger Düsseldorf Panther, die Hildesheim Invaders und die Langenfeld Longhorns. „Durch den Rückzug der Cologne Crocodiles aus der ersten Liga haben sie ein paar gestandene GFL-Spieler dazugewonnen. Das ist schon ein Vorteil“, betont Grahn.

Mit dem Liga-Neuling Münster Blackhawks steht den Rostockern zu Beginn ein echter Härtetest bevor. „Sie haben in der vergangenen Saison durchweg gute Erfahrung gemacht und sind mit Sicherheit hoch motiviert“, blickt der Headcoach voraus. „Wir müssen uns aber auch nicht verstecken. Es gilt die Nervosität abzulegen und Fehler gering zu halten. Dann werden wir auch Erfolg haben“, legt sich Markus Grahn fest.

OZ