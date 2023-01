﻿Rostock Griffins verpflichten weiteren US-Amerikaner

Rostock. Football-Zweitligist Rostock Griffins hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Ruben J Saint-Jean soll künftig das Angriffsspiel der Ostseestädter verstärken. Der 26-jährige US-Amerikaner wechselt von den Frankfurt Pirates aus der Süd-Staffel zu den Hanseaten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem 1,93 Meter großen und 105 Kilogramm schweren Akteur konnten sich die Greifen-Footballer nach eigenen Angaben die Dienste eines „Modellathleten“ sichern. Zudem ist Saint-Jean, der 2019 noch für die Northwestern Oklahoma State University auflief, in der Offensive variabel einsetzbar.

Lesen Sie auch

„Es ist wirklich eine Ehre, der Organisation und Bruderschaft der Griffins beizutreten, um die nächste Herausforderung in meiner Karriere anzugehen. Ich kann es kaum erwarten, mich an die Arbeit zu machen und von den Trainern und meinen Teamkollegen zu lernen, um der bestmögliche Spieler zu werden, der ich sein kann“, wird Saint-Jean in einer Mitteilung zitiert: „Ich freue mich darauf, meine Liebe, Leidenschaft und Intensität für das Spiel in die Rostocker Familie und zu den Fans zu bringen. Ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, dass die Griffins zu den Besten gehören und allen zu zeigen, was die Leute aus meiner Heimat drauf haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Spieler verlassen Rostock

In der vergangenen Woche verkündeten die Hansestädter bereits die Verpflichtung von US-Quarterback Isaiah Weed als ersten Neuzugang für die im Mai startende Zweitliga-Spielzeit. Künftig nicht mehr zum Aufgebot der Greifen-Footballer gehören hingegen die beiden Amerikaner Nick Alberto und Shon Belton. Sie wechseln in die Süd-Staffel zu den Pforzheim Wilddogs.