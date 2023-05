﻿Rostock Griffins siegen zum Saisonauftakt bei Aufsteiger Münster

Nach der Meisterschaft

Hoeneß verteidigt Bayern-Beben: Kahn hat „die Erwartungen nicht erfüllt“

Wenige Minuten nach der sicheren Meisterschaft am Samstagnachmittag ließ der FC Bayern die Bombe platzen und bestätigte die Trennung von den Vorstandsmitgliedern Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Am Montag äußerte sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der in die Entscheidung involviert war, erstmals zu Wort.