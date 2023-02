Eishockey-Oberliga Nord: Der deutsch-kanadische REC-Trainer gibt sich vor dem Heimspiel gegen die EG Diez-Limburg zuversichtlich. Raubfische wollen Sieglos-Serie stoppen.

Rostock. Nächster Anlauf: Nach vier Begegnungen an der Bande der Rostock Piranhas, wartet Neu-Coach Lenny Soccio weiterhin auf seinen ersten Erfolg mit den Raubfischen. Das soll sich am Freitagabend ändern. Dann empfängt das Tabellenschlusslicht ab 20 Uhr die EG Diez-Limburg in der Schillingallee. „Wenn wir unser Spiel abliefern und unsere Leistung über die gesamte Partie aufrechterhalten, dann haben wir gute Chancen auf einen Sieg“, blickt der 55-Jährige zuversichtlich voraus.