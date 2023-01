﻿Rostock Piranhas: Entlassung von Trainer Chris Stanley war letzter Ausweg

Rostock. Am Mittwochabend verkündeten die Rostock Piranhas, dass Chris Stanley nicht länger Trainer des Eishockey-Oberligisten ist. Die desolate Leistung des Tabellenvorletzten, als die Raubfische am Dienstag bei den Füchsen Duisburg (3:10) untergegangen waren, hatte das Eis endgültig zum Schmelzen gebracht. Der Vorstand zog die Reißleine.

Nachdem die Ostseestädter am Mittwochmorgen von ihrer Auswärtsfahrt zurückgekehrt waren, teilten die Verantwortlichen dem Deutsch-Kanadier ihre Entscheidung mit. Am Abend setzte der 43-Jährige die Mannschaft über seine Entlassung in Kenntnis. „Das Team hat gefasst reagiert. Aber in einigen Gesichtern war der Schock sichtbar“, meinte Vizepräsident Christian Trems.

Stanley-Entlassung für die Verantwortlichen letzter Ausweg

Bei den Piranhas stand Stanley insgesamt drei Jahre lang als Spieler, Co- und Cheftrainer unter Vertrag. Der Entschluss über die Trennung fiel den Verantwortlichen schwer. „Wir haben keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Die letzten Spiele haben deutlich gemacht, dass wir mit dieser Konstellation kein erfolgreiches Eishockey mehr spielen können“, haderte Trems.

Laut dem Vize steht nun die Mannschaft in der Pflicht: „Wir haben einen Impuls gegeben. Nun müssen die Jungs abliefern. Der Abstieg muss unbedingt verhindert werden.“ In der aktuellen Spielzeit konnten die Raubfische nur neun ihrer 39 Partien für sich entscheiden (4 Siege nach Verlängerung). Lediglich 29 Zähler stehen auf ihrem Konto. Schlusslicht Krefelder EV ist punktgleich. Nur das bessere Torverhältnis unterscheidet die Hanseaten (-86 Tordifferenz) von der Erstliga-Reserve (-93).

Piranhas wollen in der Abstiegsrunde überzeugen

Nach dem Ende der Hauptrunde folgt die Abstiegsrunde. Dort treten die vier am schlechtesten platzierten Teams an. Der Tabellenzwölfte trifft auf den Fünfzehnten. Der Dreizehnte spielt gegen den Vierzehnten. Die Sieger dieser Partien bleiben sicher in der Liga. Der Verlierer mit dem schlechteren Abschneiden in der Hauptrunde steht als Absteiger fest. Der in der Hauptrunde besser positionierte Verlierer der Play-Down-Partie darf hingegen weiter auf den Ligaverbleib hoffen. Dieser wird davon abhängig gemacht, ob es Aufsteiger aus den Regionalligen gibt und welche Mannschaften aus der 2. Liga absteigen.

Klar ist hingegen, dass REC-Angreifer Brett Parnham die Piranhas, wenn sie am Freitag bei den Tilburg Trappers gastieren (20 Uhr) und Sonntag die Herner EV Miners empfangen (19 Uhr), übergangsweise als Coach betreut. Der 33-jährige Kanadier muss schon seit längerem aufgrund einer Handverletzung aussetzen. Während seiner Zwangspause unterstützte er Stanley bereits als Co-Trainer. „Wir freuen uns, dass er die Rolle angenommen hat. Für Brett persönlich ist es keine große Veränderung. Zudem bringt er viel Erfahrung mit“, meinte Trems.

Der zurzeit verletzte Angreifer Brett Parnham (M.) übernimmt die Rostock Piranhas übergangsweise als Trainer. © Quelle: Imago/Lobeca

Ziel der REC-Verantwortlichen ist es, in der kommenden Woche einen neuen Coach vorzustellen. Der Vorstand befindet sich derzeit in Gesprächen mit potenziellen Nachfolgekandidaten.