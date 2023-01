﻿Rostock Piranhas: Neu-Coach Leonard Soccio fiebert Premiere entgegen

Eishockey-Oberliga Nord: Zum Auftakt der Amtszeit des Deutsch-Kanadiers sind die Raubfische gegen zwei Topteams gefordert. Am Freitag im Ostduell gegen die Halle Saale Bulls und am Sonntag bei den Hannover Indians, dem Ex-Klub von Soccio.

Rostock. Das Eis ist dünn: In der Eishockey-Oberliga Nord stecken die Rostock Piranhas als Vorletzter weiter tief im Tabellenkeller fest. Trotz der miserablen Ausgangslage hat es sich REC-Neu-Coach Leonard „Lenny“ Soccio zur Aufgabe gemacht, die sportliche Talfahrt der Raubfische zu beenden und sie vor dem Abstieg zu bewahren. „Diese Mannschaft kann Eishockey spielen. Sie bietet viele gute Jungs. Es sind alle Spielertypen vorhanden – große, schnelle, mit den Händen sehr begabte“, meinte der Trainer in einem Vereinsinterview und ergänzte: „Ich glaube an das Potenzial dieses Teams. Ansonsten hätte ich die Aufgabe nicht angenommen.“

Nach der Entlassung von Vorgänger Chris Stanley konnten die Ostseestädter mit Soccio ihren absoluten Wunschkandidaten für sich gewinnen. Doch der 55-jährige Deutsch-Kanadier benötigte zunächst etwas Zeit, ehe er sich für das Engagement bei den Piranhas entschied. „Zunächst war ich nicht ganz überzeugt. Dann gab es jedoch viele gute Gespräche mit den Verantwortlichen“, erklärte der Coach. Neben den Eindrücken vom Verein und der Stadt sowie seine unbedingte Lust, wieder an der Bande zu stehen, hat ihm die kämpferische Einstellung der REC-Akteure bei der jüngsten 2:5-Niederlage gegen die Herner EV Miners schließlich davon überzeugt, den Job anzugehen.

Soccio will Mannschaft und Fans glücklich sehen

Am Freitagabend feiert Soccio seine Premiere als Piranhas-Coach. Dann empfangen die Raubfische (14. Platz/24 Punkte) Spitzenteam Halle Saale Bulls (3./85) zum Ostduell – eine Herkulesaufgabe. „Es muss zunächst unser Ziel sein, dass wir so spielen, dass die Fans glücklich sind. Sie sollen gerne in die Schillingallee kommen“, betonte er. „Dasselbe gilt für die Mannschaft. Wir müssen gemeinsam eine breite Brust bekommen. Dass der Kopf jetzt mitmacht, ist am wichtigsten. Deshalb haue ich nicht auf die Jungs drauf, sondern möchte alle Spieler ermutigen.“

Lenny Soccio stand während seiner aktiven Spielerkarriere mehrfach für die Deutsche Nationalmannschaft auf dem Eis. © Quelle: imago/Werek

Am Sonntag (19 Uhr) treten die Ostseestädter dann erstmalig auswärts unter der Führung des Deutsch-Kanadiers an – ein besonderes Spiel. Sie gastieren bei den Hannover Indians (5./82), dem Ex-Klub von Soccio. Dort war der 55-Jährige seit 2017/18 für sechs Spielzeiten lang als Cheftrainer aktiv. Ende Dezember wurde der ehemalige deutsche Eishockey-Nationalspieler dann aber aufgrund unzufriedenstellender Ergebnisse entlassen.

Bei den Rostockern will er aber dennoch die gleichen Werte wie eh und je vermitteln. „Ich mag schnelles, leidenschaftliches Hockey. Ich möchte, dass wir die Scheibe rasch bewegen.“