﻿Letztes Saisonspiel: Rostock Piranhas unterliegen 4:8 vor Rekordkulisse

Eishockey-Oberliga Nord: Zahlreiche Zuschauer unterstützten die Rostock Piranhas bei ihrem letzten Saisonspiel gegen Hannover. Bereits vor Anpfiff sorgte die Vertragsverlängerung von Coach Lenny Soccio bei den Fans für gute Laune.

Rostock. Eine Partie mit vielen Facetten: In ihrem letzten Saisonspiel in der Eishockey-Oberliga Nord unterlagen die Rostock Piranhas am Sonntagabend mit 4:8 ( 2:3, 1:3, 1:2) gegen die Hannover Indians.