﻿Rostock Piranhas wollen positiven Schwung gegen Essen aufrechterhalten

Exklusive Einblicke in den Orient Express in Gadebusch: Wird der Waggon ein Hotel?

Ende November wurde der 1949 gebaute Waggon des berühmten Orient Express auf das Museumsgleis in Gadebusch gehoben. Jetzt durfte die OZ exklusiv in die edlen Innenräume blicken. Wie es dort aussieht und warum es für Eigentümer Holger Hempel gar nicht so einfach ist, dort Übernachtungen anzubieten.