﻿Overtime-Krimi: Rostock Seawolves beenden Saison mit Sieg gegen Ludwigsburg

Rostock. Saisonfinale geglückt: Am letzten Hauptrunden-Spieltag der Basketball-Bundesliga feierten die Rostock Seawolves am Sonntag einen 92:87 (14:12, 28:26, 17:26, 20:14, 13:8) -Erfolg gegen die MHP Riesen Ludwigsburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich bin sehr stolz auf das Team und darauf, wie die Saison verlaufen ist. Als Aufsteiger haben wir nur aufgrund des direkten Vergleiches am Ende die Play-offs verpasst. Das ist riesig“, lobte Seawolves-Coach Christian Held.

Statistik Rostock Seawolves: Lewis 21 Punkte, Mawugbe 16, Alston Jr. 15, Pearson 15, Theis 9, Carter 6, Gloger 4, Roland 3, Nawrocki 3. MHP Riesen Ludwigsburg: Dunn 27 Treffer, Miller 16, Hubb 12, Ja. Patrick 8, Polas Bartolo 6, Bähre 5, Edigin 5, Cherry 4, Waardenburg 4, Jo. Patrick, Johnson.

Bereits vor dem Spielbeginn sorgten die 4652 Zuschauer in der ausverkauften Stadthalle für eine grandiose Atmosphäre. Sie überzeugten mit einer Choreografie. Ein großes, weißes Banner mit dem Seawolves-Logo wurde ausgerollt. Dazu wurden unzählige blaue und orangene Fahnen geschwungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Freuen durfte sich auch Wölfe-Verteidiger Selom Mawugbe. Der US-Amerikaner wurde in vergangenen Woche zum besten Verteidiger der Liga ausgezeichnet. Vor der Partie nahm der 2,08 Meter Hüne die Trophäe unter tosendem Applaus entgegen.

Rostock Seawolves mit Startproblemen

Basketball gespielt wurde auch noch. Die Ostseestädter kamen im ersten Viertel nicht wirklich in ihren Offensiv-Fluss. Aber auch den Ludwigsburgern fehlte die Präzision im Angriff. Den Gastgebern gelang es so die Führung zu übernehmen (14:12).

Im zweiten Abschnitt legten die Hanseaten dann los, wie die Feuerwehr. Nachdem JeQuan Lewis im ersten Durchgang noch ohne Punkte blieb, war er im zweiten Viertel nicht zu stoppen und konnte innerhalb kürzester Zeit acht Zähler am Stück erzielen. Auch im weiteren Verlauf behielten die Seawolves die Oberhand. Sie bejubelten einen Zwölf-Punkte-Lauf und zogen auf 31:18 davon.

„Wir hatten zu Beginn Probleme in das Spiel zu finden und wirkten müde. Uns ist es dann aber gelungen die Halle mitzunehmen. Das hat uns Energie gegeben und wir sind in den Rhythmus gekommen“, so Held.

Duell auf Augenhöhe

In Folge ließen die Hausherren jedoch mehrere Möglichkeiten liegen, ihren Abstand zu vergrößern. Ludwigsburg meldete sich zurück. Die Barockstädter verkürzten und waren wieder in Schlagdistanz. Mit 42:38 ging es in die Pause.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmte hohes Tempo das Spielgeschehen. Den Seawolves fehlte offensiv zunächst jedoch ein wenig das Trefferglück. Die Gäste erwiesen sich im Angriff hingegen als extrem effizient. Sie glichen aus und drehten die Partie (54:57).

Im vierten Viertel wurde es dann mächtig spannend. Beide Teams schenkten sich nichts. Die Hausherren bewiesen Moral und kämpften sich zurück. Derrick Alston Jr. und Mawugbe brachten die Rostocker zwischenzeitlich wieder in Führung. Nach vierzig Minuten stand es 79:79 – Overtime.

Rostock Seawolves mit Nerven aus Stahl

Die Mannschaften lieferten sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Getragen von den lautstarken Anfeuerungen der Anhänger traf Alston Jr. zum 91:86. Kurze Zeit später behielt Lewis von der Freiwurflinie die Nerven und netzte zum 92:87-Endstand ein – frenetischer Jubel.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich bin extrem stolz auf diese Leistung“, meinte Christian Held und ergänzte: „Wann immer wir Rückschläge in der Saison verkraften mussten, haben wir immer einen Weg zurückgefunden.“

Rostock Seawolves wahren Chance auf Europa

Durch den Erfolg gegen Ludwigsburg beenden die Seawolves ihre Erstliga-Premierensaison auf dem neunten Tabellenplatz und haben die Chance, in der kommenden Saison im Fiba-Europe-Cup zu spielen.

Gefeiert wurde die gelungene Spielzeit mit Freibier. Außerdem gab es nach der Partie noch ein großes Fanfest auf dem Vorplatz der Stathalle. Neben einer Danksagung der Vereinsvorsitzenden wurde auch noch eine Autogrammstunde mit den Spielern durchgeführt.