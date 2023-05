﻿Rostock Seawolves: Till Gloger knackt persönliche Erstliga-Bestmarke

Am Strand von Binz

Über 100 Menschen sprangen am 1. Mai in Binz bei 8 Grad Wassertemperatur in die Fluten. Mit dabei auch wieder viele Gäste mit historischen Kostümen. Rund tausend Besucher ließen sich das Spektakel nicht entgehen und feuerten die Schwimmer an. Mit Video und Bildergalerie.