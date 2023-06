﻿Rostocker Robben: Mäßiger Auftakt bei Baltic Sea & Scandinavian Beachsoccer League

Pärnu/Rostock. Ernüchterung bei den Rostocker Robben. Beim Auftakt der Baltic Sea & Scandinavian Beachsoccer League (BSS-League) im estnischen Pärnu konnten die Ostseestädter nur eine ihrer drei Begegnungen gewinnen. „Wir sind nicht zufrieden mit der Leistung“, haderte Robben-Kicker Hannes Knüppel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ostseestädter starteten am Sonnabend mit einer 3:5-Niederlage gegen das norwegische Team Pure Nordic Water. Zwar steigerten sich die Hanseaten im Anschluss, mussten sich in der zweiten Partie aber ebenfalls geschlagen geben. Sie unterlagen gegen Nömme BSC Olybet aus Estland knapp mit 7:8. „Wir haben uns enorm schwergetan. Das Niveau ist anders, als das in der deutschen Liga“, meinte Knüppel.

Rostocker Robben hoffen auf Finalteilnahme

Am Sonntag durften die Robben dann aber doch noch jubeln. Gegen die lettische Mannschaft Riga FC feierten sie einen 5:3-Erfolg. „Am Ende überwiegt die Erleichterung, dass wir noch einen Sieg geholt haben“, sagte Knüppel erleichtert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das nächste Spieltagswochenende der BSS-League findet am 1./2. Juli statt. Dann wollen die Rostocker Strandfußballer von Beginn an überzeugen und sich für das Final Four am 12. August qualifizieren. „Für uns ist noch alles drin. Ich bin mir sicher, dass sich die Teams noch untereinander die Punkte wegnehmen werden“, so Hannes Knüppel.

OZ