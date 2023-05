﻿Rostocker Rugby-Team mit neuem Platz und neuer Power

Rostock. Das Gras hat noch ein paar Lücken auf dem neuen Platz des Vereins Rugby Rostock, aber auch das wächst noch zusammen – genau wie Team und Trainer, die Rugby in und aus Rostock groß machen wollen.

Am 3. Juni wird der neue Rugbyplatz in der Ostseeallee 43 hinter der Feuerwache in Lütten Klein feierlich eingeweiht. „Aber mit richtig großem Tamtam“, erzählt Martin Gordon Hille, der seit 2019 den Verein voranbringen will. „Rugby ist andernorts ein Nationalsport und richtig populär“, sagt der ehemalige Juniorennationalspieler des American Football Clubs Rostock Griffins. Schon bei den Griffins hat er gemeinsam mit Brandon Peebler erfolgreich das Jugendprogramm aufgebaut.

Rostocker Trainer: „Die Kinder und die Siege geben mir Power“

Der neue Platz in Lütten Klein wird am 3. Juni nicht nur mit Glanz und Gloria eingeweiht, sondern auch Austragungsort für das letzte Heimspiel der RSG (Rugby-Spiel-Gemeinschaft MV, bestehend aus Spielern der Vereine in Greifswald, Neubrandenburg, Wismar und Rostock) und der Feier des Meistertitels. Das finale Spiel der Verbandsliga findet um 14 Uhr statt, ein Kids-Rugby-Turnier um 10.30 Uhr. Ab 16.30 geht dann die große Party los.

Genutzt wird der Platz bereits jetzt schon für die anstehenden Trainings von Groß und Klein. „Immer montags und mittwochs trainieren hier die Kinder ab 17 Uhr“, berichtet Martin Hille, der gemeinsam mit zwei anderen Trainern alles dafür macht, den ovalen Ball an Kind und Mann und Frau zu bringen. „Die Kinder geben einem so viel zurück. Sie und die Siege geben mir ganz viel Power“, erklärt Hille, der sich ganz und gar dem Rugbysport verschrieben hat.

Martin Gordon Hille beim Training mit den Kindern auf dem neuen Vereinsgelände in der Ostseeallee 43. © Quelle: Martin Börner

„Rugby ist meine Leidenschaft und mein Leben“

Hille selbst hat bereits mit sieben Jahren mit Rugby begonnen, dann zu Football gewechselt und 2019 die Footballschuhe an den Nagel gehängt. Seitdem hat er seine Faszination für Rugby zu seiner Lebensaufgabe gemacht. „Rugby ist meine Leidenschaft und mein Leben. Das ist hier schon eine Lebensaufgabe, aber es entwickelt sich“, erzählt der 36-jährige gebürtige Berliner, der seine Heimat in Rostock gefunden hat.

Um Rugby bekannt und attraktiv zu machen, engagiert er sich für den Verein, baut Strukturen auf und sucht neue Mitglieder. „MV ist ja noch eine Rugbywüste. Es ist das einzige Bundesland, in dem es keinen Rugbyverband gab.“ Seiner Missionierarbeit ist sich der Trainer durchaus bewusst und greift ganz professionell an. „Wir haben neulich sogar unser erstes Turnier gegen Hamburg gewonnen, da haben alle gestaunt“, sagt er.

Die Spieler müssen einen Durchbruch machen. © Quelle: Martin Börner

In Regionen wie Berlin und Hamburg sei Rugby viel populärer als hier vor Ort. Mit den Newcomern aus Rostock hatte dort wohl keiner gerechnet. „Wir sind Meister in der 4. Liga und wollen in die 3. Liga“, sagt der Ex-Leistungssportler. Vielversprechend zeigt sich die Kinder- und Herrengruppe des Vereins.

„Wir suchen Rugby-Nachwuchs in allen Altersklassen“

„Es sind alles kräftige, wendige Spieler. Rugby ist ein Vollgasspiel, eine Vollkontaktsportart und trotzdem die fairste Sportart der Welt. Die Männer sind Maschinen“, schwärmt der Sportler über das Potenzial seiner Truppe. „Wir suchen auf jeden Fall Nachwuchs in allen Altersklassen. Wir nehmen alle, wir brauchen so viele, wie’s geht.“ Auch Frauen interessierten sich für Rugby und sind herzlich willkommen.

Rugby sei besonders für Kinder und Jugendliche der ideale Sport mit einem hohen erzieherischen Wert, fördere den Teamgeist und die Kameradschaft. Die Spieler lernen Regeln zu akzeptieren, den Gegenspielern mit Respekt und Fairness zu begegnen, Erfolge gemeinsam zu feiern, aber auch den einen oder anderen Misserfolg gemeinsam zu verarbeiten.

OZ