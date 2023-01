﻿So viel Geld kam bei den Rostocker Meisterschaften im Hallenfußball zusammen

Rostock. Bei den 10. Rostocker Stadtmeisterschaften im Hallenfußball, der Stadtrand-Meisterschaft und dem E- und F-Junioren-Turnier wurden nicht nur sportliche Erfolg gefeiert. Frank Goesch, der die Turniere seit Jahren als Chef mit auf die Beine stellt, freut sich über einen großen finanziellen Gewinn. „Nach Abzug aller Kosten bleiben 7000 Euro übrig, die komplett für verschiedene gemeinnützige Projekte überwiesen werden“, erklärt er.

Geld fließt an das Kinderhospiz der Diakonie „Oskar“, an das Team von „Mike Möwenherz, das sich auf die ambulante Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen spezialisiert hat, an „Tommy nicht allein“, bei dem sich Studierende der Uni Rostock um Kinder auf Krankenhaus-Stationen kümmern, den Kinder- und Jugendhilfe-Verbund MV sowie an das „Arche“-Team, das in vielfältiger Weise für Kinder und Jugendliche einsetzt

„Uns war wichtig, dass alle, die wir unterstützen, das Geld für konkrete Vorhaben stecken“, erklärt Goesch. Neben den 7000 Euro haben die drei erstplatzierten Mannschaften der Stadtmeisterschaft – der PSV Rostock, die Hansa Amateure sowie die HSG Warnemünde – ihre Siegerschecks über 500, 300 und 200 Euro ebenfalls gestiftet. Die Turnier-Prämien hatte die OSTSEE-ZEITUNG gestiftet.

Mehr als 1000 Zuschauer hatten die Hallenfußball-Meisterschaften, die Dezember und im Januar in der Ospa-Arena ausgetragen wurden, live erlebt. Bei der Tombola, die während der Endrunde stattfand, waren die Lose in Rekordzeit vergriffen.