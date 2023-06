﻿Schweriner Araik Marutjan bestreitet Titelkampf bei „Rostock boxt!“

Rostock/Schwerin. Die Spannung steigt! Die zweite Auflage von „Rostock boxt!“ am 24. Juni in der Stadthalle ist um einen Titelkampf reicher geworden. Schweriner Araik Marutjan wird um die Deutsche Meisterschaft im Superweltergewicht boxen. Sein Gegner ist der Berliner Jan Meiser (28). Das gab der ausrichtende Hamburger Boxstall P2M am Montag bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich bin sehr dankbar, dass ich um den Titel in Rostock boxen kann. Rostock ist mein zweites Wohnzimmer und ich möchte den Fans zeigen, was ich kann“, meint der 30-Jährige Olympia-Teilnehmer von 2016 selbstbewusst. Auch P2M-Sportdirektor Christian Morales ist begeistert von der Möglichkeit: „Es freut mich für Araik, dass er diese Chance bekommt.“

„Rostock boxt!“: Fünf Titelkämpfe stehen auf dem Plan

Somit können sich die Boxfans auf fünf Titelkämpfe in Rostock freuen. Neben dem Duell zwischen Marutjan und Meiser um die Deutsche Meisterschaft, will der Rostocker Schwergewichtsboxer Felix Langberg im Hauptkampf seinen Europameistertitel gegen den Griechen Marios Kollias verteidigen. Zudem boxt die Berlinerin Nina Meinke gegen die Japanerin Kimika Miyoshi um den WBA-Gold-World-Titel und Erdinger Simon Zachenhuber um den WBA-Continental-Europe-Titel. Außerdem will der Ukrainer Petro Ivanov, der als Gastboxer dabei ist, seinen IBF-International-Titel verteidigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Das ist schon etwas ganz Besonderes. Die Zuschauer vor Ort und im Livestream, können sich auf actiongeladenen Sport freuen. Dieses Programm hat es in sich und ich kann nur dazu aufrufen, live dabei zu sein“, blickt P2M-Eventdirektor Raiko Morales freudig voraus.

OZ