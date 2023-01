﻿SG Warnow Papendorf will in der Rückrunde angreifen

Drei Neuzugänge sollen die fußballerische Qualität im Team der Kicker vom Rostocker Stadtrand erhöhen und nach der holprigen Hinrunde zu einer Leistungssteigerung verhelfen.

Papendorf. Da war mehr drin! In der Fußball-Landesklasse I konnte die SG Warnow Papendorf in der Hinrunde nur mäßig überzeugen. In 13 Partien konnte der letztjährige Staffelsieger 17 Punkte einfahren. In der Tabelle überwintern die Kicker vom Rostocker Stadtrand auf dem achten Tabellenplatz und bleiben hinter den Erwartungen zurück. „Mit der ersten Saisonhälfte können wir absolut nicht zufrieden sein. In den letzten Jahren hat das Team bedeutend besser abgeschnitten“, sagt Trainer Dennis Damerau.