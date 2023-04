﻿Siegesserie gerissen: SV Warnemünde unterliegt TuS Mondorf 0:3

Keine Chance: Nach sechs Siegen in Folge musste sich der SV Warnemünde am Sonnabend gegen Zweitliga-Spitzenreiter TuS Mondorf deutlich geschlagen geben.

SVW-Außenangreifer Adam Surgut (am Ball) bei einem Angriffsschlag.

Rostock. Nach sechs Siegen in Serie ist Schluss: In der 2. Volleyball-Bundesliga Nord musste sich der SV Warnemünde am Sonnabend mit 0:3 (22:25, 24:26, 22:25) gegen Spitzenreiter TuS Mondorf geschlagen geben. „Wir haben alles gegeben. Es war sehr schwer. Mondorf hat kaum Fehler gemacht“, meinte SVW-Coach Jozef Janosik.

Dabei sahen die 350 Zuschauer in der Rostocker Ospa-Arena einen turbulenten Start der Ostseestädter. Gegen die bereits als Staffelsieger feststehenden Gäste gingen sie prompt mit 4:0 in Führung – ein Weckruf für die Volleyballer aus Niederkassel.

Die Mondorfer, die in der laufenden Saison nur eine ihrer 20 bisherigen Partien verloren haben, kamen anschließend immer besser in die Begegnung. Der SVW hingegen leistete sich mehrere Fehler bei Aufschlägen, sodass der TuS die Führung übernahm. „Wir haben versucht sie mit riskanten Aufschlägen unter Druck zu setzen. Sie haben aber sehr gute Annahmen gezeigt“, haderte Janosik.

Spitzenreiter lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

Zwar kamen die Hausherren noch mal heran (14:15), der Ligaprimus erwies sich im Angriff jedoch effektiv und sicherte sich den ersten Satz. „Wir standen unter Druck. Mondorf hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das war der Unterschied“, resümierte der 44-jährige Slowake.

Trotz des Rückstandes zeigten sich die Warnemünder unbeeindruckt von der Gäste-Führung und machten munter weiter. Mit einer 8:6-Führung ging es in die erste technische Auszeit. Anschließend meldeten sich die Mondorfer jedoch zurück und übernahmen die Oberhand (16:17). Der SVW leistete hartnäckigen Widerstand. Die Bemühungen der Hanseaten sollten jedoch nicht belohnt werden. Der Tabellenführer gewann auch den zweiten Satz.

Zwar gingen die Gäste im dritten Durchgang erneut in Führung, doch der SVW gab sich nicht auf und warf sich noch mal voll rein – mit Erfolg. Nach einem Fehler der Mondorfer übernahmen die Hausherren die Führung (19:18). Doch die Freude sollte nicht lange anhalten. Der Favorit behielt die Nerven und feierte schließlich den 3:0-Gesamtsieg.

SV Warnemünde will zurück in die Erfolgsspur

„Die Niederlage ist nicht so tragisch. Mondorf hat wirklich gut gespielt“, meinte Janosik. Auch, dass die Siegesserie des SVW gerissen ist, habe für den Coach keinen großen Stellenwert. „Ich habe die Siege nicht gezählt. Für mich ist es wichtig, wie die Jungs performen und als Team zusammenspielen“, betonte Janosik.

Am kommenden Wochenende haben die Warnemünder spielfrei. Weiter geht es für sie erst am Sonnabend, dem 15. April mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht VV Humann Essen. Dann wollen die Hanseaten zurück in die Erfolgsspur.

SVW: Kowalkowski – Surgut, Günther, Lübcke, Kapusniak, Deutloff, Zander, Kerkvliet.