﻿Spitzenreiter FSV Kritzmow patzt – Verfolger Rostocker FC II kommt näher

Doberan/Kritzmow. Das Titelrennen in der Fußball-Landesklasse I bleibt spannend. Im Duell der Zweitvertretungen setzte sich der Rostocker FC am Sonnabend mit 3:1 (2:1) beim Doberaner FC durch. „Der Sieg ist hochverdient“, meint RFC-Coach Karsten Simon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die Partie begann mit einem Rückschlag für die Kicker vom Damerower Weg. Marcel Frank brachte die Hausherren früh in Führung (8.). Anschließend kamen die Gäste aber immer besser in die Begegnung und erspielten sich eine Reihe guter Möglichkeiten. In der 39. Minute markierte Jadallah Hussein per Strafstoß den Ausgleich. Noch vor der Pause konnten die Hansestädter die Partie sogar drehen: In der 44. Minute traf Torben Sawatzki zum 2:1.

Doberaner FC II – Rostocker FC II 1:3 (1:2) Doberaner FC II: Dridi – Lemme, Frank, Voßberg, Majatschek, Nützmann, Starck, Arnold, Tummoscheit (46. Capito), Scherff, Körtge (46. Alshtiwi). Rostocker FC II: Bischof – Paudlitz, To. Sawatzki, Ti. Sawatzki, Kolz, Scheel, Tuppat (81. Ly), Hussein (75. Voß), Lopatynski (75. Genschmar), Wohlers, Schmidt (46. Kilz). Tore: 1:0 Frank (8.), 1:1 Hussein (39./FE), 1:2 To. Sawatzki (44.), 1:3 Tuppat (61.). Schiedsrichter: Jan-Arne Seep. Zuschauer: 50.

Der Aufsteiger behielt auch nach der Pause die Oberhand und konnte noch einen Treffer nachlegen. In der 61. Minute erzielte Ron-Maurice Tuppat den 3:1-Endstand. Trotz des Erfolges war Simon nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Alles in allem war es kein schönes Spiel. Normalerweise hätten wir 7:0 gewinnen müssen“, ärgert sich der Coach: „Wir sind schlecht gestartet und haben die Vorgaben nicht umgesetzt. Nach der Pause haben wir dann angefangen, Fußball zu spielen, aber zu viele Chancen liegengelassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spitzenreiter FSV Kritzmow gibt Führung aus der Hand

Vier Spieltage vor dem Saisonende hat der Rostocker FC II (2. Platz/46 Punkte) den Abstand auf Spitzenreiter FSV Kritzmow (1./53) auf sieben Zähler verkürzt. Die Kicker der Rostocker Vorstadt unterlagen am Sonntag im Heimspiel dem SV Prohner Wiek mit 1:2 (0:0).

Der erste Durchgang blieb torlos. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Moritz Grambow-Knuth die Hausherren dann in Führung (50.). Die Gäste ließen sich jedoch nicht hängen und meldeten sich zurück. In der 77. Minute erzielte Jonas Jonuleit den Ausgleich. Die Prohner machten weiter Druck – mit Erfolg. In der Schlussphase netzte Yannik Linz zum 2:1-Endstand ein (86.).

FSV Kritzmow – SV Prohner Wiek 1:2 (0:0) FSV Kritzmow: Steinbach – Person (59. Püschel), Aschenbrenner, Diesterhoff, Mohs, Grambow-Knuth, Schumacher, Gurowski, Knuth (85. Kirstein), Schwarz, Wolski (69. Friedland). SV Prohner Wiek: Zieske – Strubel (76. Kolberg), Wiemer, Klockzien, Eckelt, Jonuleit, Gelvik (63. Streufert), Maletzki, Linz, Ahlmeyer, Hardtke (90.+1 Holz). Schiedsrichter: Christoph Lissner. Zuschauer: 75.

„Wir hätten das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden können, machen aber keine Tore. Nach dem Führungstreffer haben wir etwas die Ordnung verloren. Prohn hat sich dann den Sieg erkämpft“, hadert FSV-Trainer Christian Thoms.

Noch keine Entscheidung im Titelrennen

Zwar haben die Kritzmower im Kampf um den Staffelsieg auch nach der Niederlage noch einen deutlichen Vorsprung auf Verfolger RFC II, Trainer Thoms fordert von seinen Schützlingen dennoch vollen Einsatz im Saisonendspurt. „Es ist noch nichts entschieden. Wir müssen weitere Punkte einfahren, um den Aufstieg perfekt zu machen“, so der Kritzmower Coach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Karsten Simon blickt dem Restprogramm etwas gelassener entgegen: „Wir haben uns jetzt vorgenommen, den zweiten Rang zu verteidigen. Dann haben wir eine super Saison als Aufsteiger gespielt. Der erste Platz ist für uns nicht nicht mehr realistisch. Das ist nur Schönrechnerei.“