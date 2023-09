﻿SV Hafen Rostock triumphiert in heißem Derby mit zwei Platzverweisen

Illegale Einreisen

Razzien bei mutmaßlichen Schleusern in Rostock: Beschuldigte sollen Fährtickets gebucht haben

Schlag gegen Schleuserkriminalität in der Hansestadt: Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Dienstag drei Objekte in Rostock durchsucht. Die Beschuldigten sollen in mindestens 48 Fällen Fährtickets für Geflüchtete gekauft haben, die über Ostseefähren nach Schweden weiterreisen wollten.