﻿SV Pastow: Lucas-Levi Juhrmann nächster Neuzugang von Hansa Rostocks U23

Interview

Jedes Jahr – immer am 30. Dezember – kommt Matthias Reim nach Rostock. Im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG erklärt der Sänger, warum dieser Tag in der Hansestadt so besonders ist. Außerdem sagt er, warum er sich auf sein Konzert in Zingst freut, und verrät, dass sein größter Hit aus einem Frust heraus entstanden ist.