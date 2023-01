﻿SV Warnemünde gegen Tabellennachbar orderbase Volleys Münster gefordert

2. Volleyball-Bundesliga Nord: Die Ostseestädter wollen nach ihrem erfolgreichen Rückrundenauftakt nachlegen und den Abstand auf ihren Tabellennachbar vergrößern.

Rostock. Nächste Herausforderung: In der 2. Volleyball-Bundesliga Nord ist der SV Warnemünde am Sonnabend bei den orderbase Volleys Münster zu Gast. Anpfiff in der Universitätssporthalle ist um 19 Uhr.